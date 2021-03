Olvidé el gol de Forment y no me lo perdono

Me había comprometido con quien fuese y no he cumplido. Me duele pero me alegra comprobar que nada ha pasado, o mejor dicho, que pese a mi olvido, lo que tenía que pasar ha pasado y por lo tanto el objetivo se cumplió hace tiempo. Olvidé conmemorar el gol de Forment. Me duele y no me lo perdonaré. Ahí andaba yo, con las etupideces de siempre. Que si Meriton esto, que si Lim lo otro, o que si Bankia lo demás allá. Bobaes. Lo aparentemente urgente se impuso a lo verdaderamente importante. Si olvidamos recordar el gol de Forment, que es uno de los grandes momentos que ha vivido Mestalla y el valencianismo, ¿con qué autoridad moral podemos acusar a Meriton de no atender como toca las raíces del valencianismo y fiarlo todo a lo puramente mercantil con aquel 'Propietario: Meriton Holdings'? Ese es mi dilema. Mi error. Pero, ¿por qué es importante el gol de Forment? Por todo, por mucho. O por nada. Eso es ya cosa de cada uno. Como el de Forment ha habido muchos goles en Mestalla, pero el suyo tenía la particularidad de haber quedado en el olvido. Mi dolor es haberlo olvidado en 2021 cuando me había comprometido a recordarlo siempre.

Afortunadamente no es más que un dolor personal, porque desde que hace unos años un loco decidió encender una traca en puerta cero de Mestalla para recordarlo, siempre ha habido alguien dispuesto a poner el foco sobre él cada 28 de marzo. Y ahí andaba yo un domingo 28 de marzo de mañana en mi mundo cuando vi una publicación del propio Valencia CF conmemorando el gol de Forment. Me sentí estúpido y feliz al mismo tiempo. Estúpido por mi olvido y feliz porque que fuese el propio club quien lo conmemorase era la vivificante prueba de que el trabajo anterior mente por mucha gente había tenido efecto. El gol de Forment seguirá entre nosotros para siempre. Que florezca como jamás lo había hecho en los últimos años ahora que el desapego entre el valencianismo de la calle y el club es de dimensiones siderales es posiblemente el mejor ejemplo de la metáfora de la flor que se empeña en crecer entre la basura. PD: Un aplauso al Valencia CF por el bonito detalle con el gol de Forment.



Todo por un cebo

A la pregunta de Jordi Évole de si colaboró con el Valencia CF dice Eufemiano Fuentes que "no". No seré yo quien critique a un periodista por hacer preguntas, pero seguro que había maneras menos dañinas para la imagen de un club como el Valencia CF para generar un cebo de atracción sobre la entrevista que sembrar la duda sobre un equipo que ganó los campeonatos sin hacer trampa.