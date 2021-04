Rueda de prensa a la carta de Juan Cala: La pregunta de la infamia

"¿Crees que esto anima a la picaresca para que haya algunos jugadores de otras nacionalidades que digan que les han dicho algo que no les han dicho para condicionar los partidos?". Esta es la pregunta que un periodista le ha hecho a Juan Cala en la rueda de prensa que el futbolista del Cádiz ha dado para explicar lo sucedido en el partido ante el Valencia CF. Es una pregunta de tantas pero sin duda, de todas es la más significativa porque resume lo sucedido en la sala de prensa del conjunto gaditano. Seré claro: fue una rueda de prensa a la carta. A partir de ahí, Si Cala quiere ir a los tribunales y denunciar a Anil Murthy, está en su derecho, es más, para eso están los tribunales. Y si no hay pruebas no se le puede sancionar, es un concepto básico en democracia. Pero eso es una cosa, y otra insinuar que Diakhaby se lo inventa. Como mucho, se puede equivocar, pero decir que se lo inventa, es de ser un poco desahogado. Lo diré de otra manera, Cala ha demostrado que para defenderse no necesita que alguien diga que Diakhaby y el Valencia CF se lo han inventado todo con el único objetivo de intentar ganar un partido haciendo trampa.