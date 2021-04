¿Le exige Fabio Blanco a Barça y Real Madrid dinámica de primer equipo?

Conviene hacerlo como inversión para un mejor análisis y a ello voy. Es necesario pensarlo muy fríamente para llegar a la conclusión de que Fabio Blanco tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre su futuro aunque lo haga respetando poco, mucho o nada al Valencia CF, y recordando poco, mucho o nada lo que el Valencia CF ha hecho por él. Que su táctica sea similar, o calcada, a la de Ferran Torres no es casual y obedece a que ambos tienen el mismo representante, pero eso también entra dentro de la libertad de cada uno. Fabio tiene el representante que quiere, es su derecho. Y su derecho es también darle permiso a su representante a que utilice la estrategia que considere más oportuna para sus intereses.

Desde el valencianismo se puede criticar, siempre que sea con respeto, porque la misma libertad tienen unos de tomar sus decisiones que otros de criticarlas. Ya digo que desde el valencianismo uno puede esperar que Fabio Blanco apueste por el Valencia CF como el Valencia CF ha apostado por él. Pero así es la vida y el fútbol. Repito esta idea, Fabio Blanco no renovará con el Valencia CF porque no está apostando por el Valencia CF. Pedir dinámica de primer equipo pero querer renovar solo dos temporadas es legal pero no moral. Estás pidiendo que te pongan en el escaparate a ver si de repente juego en partido de Copa y meto dos goles... ¡y bingo! solo me queda una temporada de contrato y vuelvo a tener la sartén por el mango. No apostar por el Valencia CF es no querer comprometerse. Cada uno lo vea como quiera, pero en mi opinión no es compatible con la moralidad de un canterano por el que el Valencia CF lleva tiempo apostando. Pero hay más.

La reflexión clave s que Fabio Blanco no apuesta por el Valencia CF y repito que está en su derecho, pero me hago una pregunta que es, si cabe, más llamativa. ¿Cuando Fabio Blanco llama a la puerta del Barça o el Real Madrid para decirles oye, que termino contrato y puedo fichar libre, también les exige solo dos temporadas y dinámica de primer equipo? ¿De verdad nos creemos que Real Madrid y Barcelona le van a dar dinámica de primer equipo en las próximas dos temporadas? No se lo cree ni él. Por otra parte, y esto si no lo digo reviento, que el representante de Fabio Blanco exija reunirse con el presidente del Valencia CF como condición para negociar la renovación de Fabio Blanco es una falta de respeto al resto de empleados del Valencia CF que trabajan o dirigen la Academia, tengan mucho o poco poder. Si yo soy Anil Murthy, directamente le digo que no me reúno con él y que en el Valencia CF las pautas no las marca el representante de Fabio Blanco. Ya ven, todos tenemos derecho a tomar decisiones y a opinar.