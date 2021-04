Transparencia sí, actos de fe no, por favor

Llevo días dándole vueltas a este artículo y ha llegado la hora de rematarlo. No son más que preguntas y reflexiones que he ido acumulando por lo sucedido en el partido del Valencia CF ante el Cádiz en el Ramón de Carranza: Dice la Liga que ha contratado una empresa especializada para hacer el informe pero no dice qué empresa es. Y nada sabemos tampoco del informe. Dado que el caso es de relevancia y dado que de lo que se trata es de luchar contra el racismo, ¿no sería conveniente un acto de transparencia por parte de la Liga? ¿De verdad cree Javier Tebas que todo queda solucionado con acto de fe? Al final resulta Juan Cala le dijo a Diakhaby «perdona no te cabrees» porque antes le había dicho «déjame en paz». Pues yo no lo entiendo. Viendo que a Diakhaby le mantienen la tarjeta amarilla y lo que dice el informe de la Liga, ¿todavía hay alguien que piensa que si el Valencia CF no hubiese vuelto al terreno de juego el día del partido no lo habrían sancionado ¿No les parece curioso y hasta sospechoso que el Cádiz deslizara que si se demostraba que Cala no había insultado a Diakhaby denunciaría al Valencia CF y ahora que la Liga de Fútbol Profesional dice que no hay insulto pero lo dice con un informe del que nada sabemos no haya denuncia del Cádiz ni nada que se le parezca? El informe de Tebas dice aquí no ha pasado nada y ya parece que haya terminado todo, pero recuerdo que sigue en marcha una investigación del Comité de Disciplina de la Federación Española, que es quien impone las sanciones en el fútbol español. Por otra parte, diga lo que diga el informe de la Liga, hemos de tener clara una idea de fondo, lo que sucedió en el Ramón de Carranza supera a Cala y a Diakhaby y también al Cádiz y al Valencia CF. Si la lectura de que no se encuentren pruebas que culpabilicen a Cala es que gana el Cádiz y pierde el Valencia CF, lo que va a suceder es que perdemos todos. El tema es el racismo. Y de esto tenemos que aprender a luchar también contra los racistas que son de nuestro equipo. Esto va de valores no de colores. Dicho de otra manera, también tenemos que luchar contra los racistas que llevan la bufanda del Valencia CF. Que los clubes callen y no sean capaces de tener un relato que respete la presunción de inocencia al tiempo que se suman a luchar contra el racismo en el fútbol, dice muchas cosas. Demasiadas. Después de las confusiones generadas en las redes sociales, algo que por otra parte es bastante habitual, aplaudo sinceramente a Dani Parejo por decir esto: «No sé lo que ha pasado con Diakhaby. Le he dado mucho ánimo y le he apoyado. Si ha sucedido, no tiene que suceder. Somos iguales. Da igual la raza y hay que dejar eso a parte».