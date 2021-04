¿Y si mañana Peter Lim quiere vender el Valencia CF?

Con el documento que el Valencia CF ha enviado a las instituciones pidiendo de manera formal una prórroga de la ATE sobre el nuevo estadio el club consigue para su favor la posibilidad de acudir a la justicia si las instituciones se lo deniegan. Si el Valencia CF hubiese dejado que la ATE caducase habría pedido esa posibilidad. Esto parece una simpleza pero tiene su fondo porque con ello el Valencia CF tiene un arma a su favor para lograr tiempo, que es lo que en el fondo busca. Pero vayamos un poco más allá. Empezaré por la conclusión final y luego la iré desgranando. Miren, le he estado dando muchas vueltas y he llegado a esta conclusión: Todos queremos ver a Meriton fuera del Valencia CF por su gestión al frente del club no se sostiene, pues bien, para que eso suceda, tal vez sea mejor que se conceda la prórroga de la ATE. Sé que suena raro y puede que sea retorcido, pero me explico.

Repito que si la Generalitat decide no conceder la prórroga el Valencia CF puede acudir a la justicia y si esto sucede, el proceso judicial puede durar años. Creo que ninguno tenemos dudas de que el presidente Anil Murthy no tendría problema alguno en hacerlo aunque tenemos que admitir que, como todos, el Valencia CF está en su derecho de acudir a la justicia a defender sus intereses. Si Murthy hace esto se presentan diferentes panoramas. De entrada le quita a Peter Lim la 'obligación' de hacer el estadio, o dicho de otra manera, le está haciendo un favor, porque es más que evidente el poco interés que ha tenido el máximo accionista en terminar el estadio. No le hace ninguna ilusión. Con esto, además, Anil se perpetúa en el cargo. Por una parte le quita el marrón del estadio a Lim, y por la otra le vende que la culpa es de los políticos y que él va a defender sus intereses. Y sigue de presidente. Es más, hasta puede pedir en la demanda daños y perjuicios por la negativa de la prórroga ya que a partir de 2026 con el estadio teóricamente acabado, hay más ingresos. Dime retorcido, pero no hago más que abrir el abanico de las posibilidades.

Dicho lo anterior, no debemos olvidar que para que Lim se vaya del Valencia CF tienen que pasar dos cosas, que quiera vender y que alguien lo quiera comprar. Pues bien, con el club en medio de un proceso judicial contra las instituciones será más difícil que alguien se atreva a comprarlo. Quiero pensar que cuanto mejor esté el club, o mejor dicho, cuantos menos problemas jurídicos o legales tenga a su alrededor, más fácil será que venderlo. En cuanto al proyecto presentado a las instituciones, la realidad es que el Meriton ha movido ficha y le corresponde a la Generalitat Valenciana decidir si es suficiente o no. Y como dice Ximo Puig, que se cumpla la ley.