Esta es la obra de Peter Lim y Anil Murthy

Cuando necesitas ganar para alejarte de los puestos de descenso casi pierdes y terminas empatando. Vale que la derrota habría sido injusta pero es un buen resumen del Valencia CF que han construido Anil Murthy y Peter Lim. Aunque tal vez lo correcto sea decir el Valencia CF que han destruido Anil Murthy y Peter Lim. Faltan cinco jornadas para que termine la Liga y el equipo no está salvado ni matemática ni virtualmente, al contrario tiene tiempo de meterse en un lío porque de los cinco partidos uno es ante el Barça en Mestalla y otro en el Sánchez Pizjuán. Y los otros tres ante Valladolid, Eibar y Huesca. Solo espero que cuando llegue la última jornada de la Liga o el Huesca ya no se juegue nada, o el Valencia no necesite puntuar para mantener la categoría. Es triste, pero es la pura realidad. A esto han reducido a reducido Peter Lim al Valencia CF. Es hasta indecente solo pensarlo.

Por otra parte, ya qué más da Javi Gracia. De él solo espero que aunque sea punto a punto, empate a empate, salve al equipo. Y adiós. El Valencia CF se desangra y ni Peter Lim quiere cesarlo ni él dimitir. Es tan lamentable que define el proyecto. Está muy bien decir que la Superliga mata el fútbol porque no tiene en cuenta la recompensa del que trabaja y elimina el sueño del pequeño a ganar al grande, pero el fútbol es algo más que deporte. Y sobre todo el Valencia CF. Es también un sentimiento que Peter Lim y Anil Murthy no respetan con sus decisiones. Llevamos toda la temporada diciendo que una cosa es tratar de ajustar ingresos y gastos, que una cosa es apretarse el cinturón y otra hacer un equipo de fútbol. El problema está en que uno se pone a pensar en la temporada que viene y se asusta porque, por ejemplo, el Valencia CF tiene la intención de seguir ajustando gastos pero no ha fichado ningún futbolista a coste cero. ¿Previsión? ¿Planificación? ¿Volveremos a lo de vender antes que fichar que nos ha llevado hasta aquí? El Villarreal, en cambio, ya está cerrando futbolistas a coste cero para la temporada que viene.



Las verdades de Gayà

Gayà:"El rival con muy poco siempre nos hace gol".. Los dos primeros goles del partido ante Osasuna, por ejemplo, y el de ayer. Otra de Gayà: "Al final de la temporada ya podremos hablar de otras cosas, pero ahora necesitamos estar unidos, estar juntos, necesitamos a la gente, es triste decirlo, pero los necesitamos porque no nos están saliendo las cosas y ojalá estén con nosotros de aquí al final porque los necesitamos". Y la tercera de Gayà: "Menos mal que estamos ganando más partidos en casa, porque si no estaríamos en descenso, esa es la realidad".