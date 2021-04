Del partido del pasado sábado ante el Alavés todavía me queda una cosa por decir. No me quito de la cabeza la sensación de que no fue hasta que se vieron por debajo en el marcador que los futbolistas reaccionaron con rabia. Marcó el Alavés y fue como un puyazo que despertó a la bestia. Hasta el gol de Guidetti el Valencia CF no merecía perder, y si acaso, a los puntos merecía ganar, pero eso es tan real como decir que no salió de manera rabiosa a por una victoria que suponía la tranquilidad. El Valencia CF no fue un equipo rabioso hasta que se vio perdiendo a falta de diez minutos contando el descuento. Me pregunto es qué necesita este equipo para salir rabioso desde el primer minuto del partido. Y lo tengo claro, lo que necesita es un entrenador que inculque ese vigor en los futbolistas. Yo ficharía a Bordalás.



Que no paguen los valencianos

La ley tiene muchas herramientas y permite solucionar problemas de maneras diferentes. Por ejemplo el del estadio del Valencia CF. Últimamente se habla de la ejecución subsidiaria, que viene a ser que dado que el Valencia CF incumple su compromiso de reanudar las obras, las instituciones toman el mando, terminan la obra en cuestión y después le pasan la factura al Valencia CF, que es el constructor que incumple y no construye. Supongo y espero que eso no conlleve que las instituciones ponen el dinero por adelantado y que luego le pasen la factura al Valencia CF... Quiero decir, espero que eso no signifique que el dinero sale de todos los valencianos, y que haya políticos que les parezca bien.

Si los papeles que el Valencia CF ha presentado no les parecen suficientes a los políticos, pues que lo digan. Si creen que Meriton tiene que presentar algún tipo de garantía, pues que se la pidan. Y si el Valencia CF no lo hace pues que tomen la decisión que tengan que tomar siempre bajo el amparo de la ley. Los políticos tienen la potestad de decidir si se prorroga la ATE o no, y si creen que la deben anular, pues que la anulen y que hubiesen hecho las cosas mejor en el Valencia CF, pero sea lo que sea que decidan, que no cueste dinero al contribuyente, ni aunque sea dinero por adelantado que teóricamente el Valencia CF después debe devolver. El dinero del contribuyente, aunque sea por adelantado, está para otras cosas. Y más en plena pandemia.



Un valenciano así quiero

Aficionados del Arsenal presionan a Stan Kroenke, máximo accionista del Arsenal, para que le venda el club al dueño de Spotify, el sueco y billonario Daniel Ek, que ha hecho una oferta de compra y tiene el apoyo de Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Viera. La clave está en que hay un tipo con mucho dinero que ha salido en público a decir que quiere comprar el Arsenal. Cuando alguien en València haga algo similar con el Valencia CF, iremos todos detrás.

