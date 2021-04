La demagogia y seis puntos no son siete

La teoría en que está trabajando Martín Queralt para forzar la salida de Meriton del Valencia CF no es exactamente que las instituciones adelanten el dinero para reanudar las obras del nuevo Mestalla porque no busca la reanudación de las obras, repito, busca la salida de Meriton, dicho esto sin doblez alguna. El plan de Queralt es forzar a que Peter Lim ponga el dinero para terminar las obras. A través de una figura legal llamada ejecución subsidiaria se le quita la potestad de construir al constructor porque reiteradamente incumple con la ley y no construye, que es básicamente lo que sucede con el Valencia CF. El club perdería por lo tanto derecho a construir pero mantendría la obligación de pagar la obra. Llegados a ese punto el máximo accionista del Valencia CF tendría dos opciones, o poner el dinero o presentar concurso de acreedores porque no puede hacer frente a ese pago. Aunque hay una tercera, que es sin duda la más atractiva. Que se marche... De momento no es más que una teoría, para que sea realidad, o tenga visos de convertirse en realidad, un juez tiene que darle bolilla. Por eso insisto en que diga lo que diga un juez, va a misa. Lo que no entiendo y me niego a entender, es que a jueces, políticos o técnicos de la administración se les juzgue de antemano por la posible decisión que puedan tomar. Eso se puede calificar de muchas maneras pero me conformo con decir que unos y otros, jueces, políticos y funcionarios técnicos, hagan lo que tengan que hacer. Es su trabajo. Su deber. Y todo bajo el imperio de la ley, ¡faltaría más! PD: Si nos ponemos demagogos, nos ponemos demagogos, porque tan demagogo es acusar a Enric Morera de portavoz de Meriton por querer buscar una solución como decir que Sandra Gómez no quiere buscar una solución ni vía alguna de diálogo con Meriton porque es del Levante UD. Y ni lo uno ni lo otro. Cada uno toma la postura que considera porque ve las cosas de una manera. Vamos a ser serios con las cosas serias, por favor.



No me acostumbro

Pues no es lo mismo estar a seis puntos del descenso a falta de cinco jornadas para que termine el campeonato que estar a siete. Y con el empate de ayer del Valladolid en San Mamés ante el Athletic de Marcelino, el Valencia CF pierde un punto de ventaja respecto a los puestos de descenso. Vale que tienen que pasar muchas cosas para que el Valencia CF termine en segunda, pero la matemática no evita mis malos sueños. Hasta que la cosa no sea matemática, no creo que se me quiten los fantasmas de la cabeza. No me acostumbro a vivir con ello, ni quiero acostumbrarme.