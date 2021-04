Protestar y vertebrar ha de ser posible

Comunicado en redes sociales de la Agrupación de Peñas Valencianistas: «La Agrupación apoya y lo hará siempre, cualquier iniciativa o acto que se realice en contra de la gestión de Meriton, todo el valencianismo tenemos que estar juntos por nuestro Valencia CF». A ver, lo que quiere decir la Agrupación de Peñas es evidente y se entiende perfectamente. Y merece el apoyo sin duda, pero estamos ante una de esas situaciones que tal vez convenga cuidar el lenguaje. No se puede apoyar «cualquier iniciativa o acto» en contra de nadie, repito, cualquier iniciativa no vale en contra de nadie. O dicho de otra forma, todas las iniciativas no valen, valen aquellas que están dentro del respeto y de la ley. Sobre todo, porque cualquier acto o iniciativa que no esté dentro de la ley puede tener finalmente el efecto contrario y convertir en mártir al objeto de la protesta.

Bienvenida sea la manifestación contra Meriton pero dentro de la ley. Por otra parte, me reitero en una idea. La postura de la Agrupación es coherente y la han marcado las peñas de manera democrática por lo que no merece más que aplausos, pero cuando la Agrupación opta por no ir de la mano del club, se obliga a tener un vigor que no veo. Veo vigor contra Meriton y me parece bien, pero si no hay vigor por seguir como asociación de peñas que por lo tanto hace cosas por las peñas, corre riesgo de dejar de ser una asociación de peñas. A no ser que tener un enemigo común los mantenga unidos. En cualquier caso, la Agrupación debe ser capaz de ir contra Meriton y al mismo tiempo seguir fomentando y vertebrando el valencianismo, porque ese es el gran poder de la Agrupación y sobre todo porque como institución valencianista, está muy por encima de Meriton y por lo tanto debe velar por el vaencianismo con o sin Meriton. Esa responsabilidad la tiene sobre sus hombros desde el momento mismo en que fue creada por valencianistas. Repito, vertebrar territorialmente el valencianismo es la clave de la Agrupación y es lo que debe cuidar, si lo pierde, peligro.



Lo que dice Arcadi España

Palabras de Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y persona de peso en la decisión que tiene que tomar la Generalitat sobre la prórroga de la ATE del nuevo estadio del Valencia: «Se está analizando técnicamente por parte de la Generalitat. Es evidente en una primera leída que es una declaración de intenciones, más que una declaración de hechos y es un poco lo que tendrá que plantearse la propiedad del Valencia si da algún paso adelante más». Perfecto. Ya sabe el Valencia CF lo que tiene que hacer. Ponerse las pilas.

