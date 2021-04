Hay que ir a la manifestación contra Meriton

Quién convoca la manifestación es lo de menos y lo digo porque en apenas unas horas se convocaron dos, una para el día 8 y otra para el día 9. Finalmente queda la del sábado ocho de mayo a las seis y media de la tarde. La convoca Libertad VCF, la del día nueve era de Salvem. No soy nadie para decirle a nadie qué ha de hacer o decir pero creo que el valencianismo tiene que ir a la manifestación para hacerle ver a Meriton -Anil Murthy y Peter Lim- lo que piensa de su gestión. Es sano protestar y en este caso es necesario porque por motivos de la pandemia no lo ha podido hacer en Mestalla, que es el único y verdadero foro en el que se manifiesta la afición del Valencia CF. Una temporada como esta no puede quedar en nada. Y hasta da lo mismo si en la manifestación hay 5, 50, 500 o 5.000 valencianistas, porque los que estén representan a una inmensa mayoría.



Que decida el juez

La plataforma de Torino a Mestalla acudirá a los tribunales el 17 de mayo para que cese la vía de hecho en la ATE del Valencia CF. Perfecto. Para eso está la justicia. Y que decida el juez. De hecho, hasta que lo diga un juez, la única esperanza que tiene el valencianismo para que Peter Lim deje de ser el máximo accionista es esta. Digo más, teniendo en cuenta que apenas tengo conocimientos legales como para opinar al respecto, me alcanza para decir que la vía Queralt es más real que la de los empresarios valencianos reunidos...



Es mejor

Aficionados manifestándose en la calle de manera cívica porque les sobran los motivos para protestar -estoy convencido que la manifestación será cívica- y acudir a la justicia para explorar hasta dónde se puede llegar es lo mejor que le ha pasado al valencianismo en los últimos tiempos. Creo firmemente que es mucho mejor que la campaña de acoso y atosigamiento. Ya se ha vsto que ha servido de poco. Y ya se ha visto. PD: Me vengo arriba, al Barça le ganamos.