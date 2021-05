Y todo ante los ojos de Mateu Alemany

Para ganarle al Barça tienen que pasar algunas cosas que pasaron como que no terminen en gol todas las ocasiones que haga y sobre todo la primera, es decir, si el Barça llega y marca gol en la primer ocasión que hace, lo tienes mal. Y eso pasó. Tuvo un par y no fueron gol. Y poco a poco se fue desinflando al tiempo que el Valencia CF, que estrenaba sistema de juego, iba creciendo en confianza. Era cuestión de cazar una. Y las opciones eran o una galopada de Guedes a la contra o un balón parado. El partido se puso perfecto cuando Paulista marcó el 1-0. A partir de ahí el plan era aguantar el resultado para que los de Koeman se pusieran nerviosos con el paso de los minutos y el holandés se viese obligado a arriesgar y dejar más espacios atrás. Pero no, apareció Lato para hacer un penalti incomprensible que metió al Barça en el partido. Y ya fue imposible. Para ganar al Barça no puedes cometer errores de pardillo. Si a este equipo le penalizan ante cualquier rival, pues ante Leo Messi, Griezmann o De Jong, pues más todavía. Este equipo da demasiadas facilidades en defensa.



Tres en el centro del campo



Por otra parte, no puedo dejar de pensar porqué ha tardado 34 partidos Javi Gracia en darse cuenta que tal vez era buena idea hacer un centro del campo con tres futbolistas y darle a Racic y Soler la posibilidad de soltarse hacia arriba. ¿Por qué no ha explotado un centro del campo con Soler, Racic y Wass y un ataque con Guedes, Maxi y Kang In? Me gusta bien poco Wass en el doble pivote porque ni tiene motor y potencia física para ser defensivo, ni fútbol para ser organizado, pero ayer, haciendo de 'padre' de Racic y Soler hizo un buen partido. Con tres futbolistas en el centro no hace falta que el que hace de ancla sea un portento físico. Y más si los otros dos son tan trabajadores como Soler y Racic. Me da mucha rabia que el técnico no haya explorado antes esa posibilidad. Es evidente que Meriton es el gran responsable del desastre de temporada -Murthy y Peter Lim- pero la plantilla ofrece algunas posibilidades que el entrenador, o no ha querido, o no ha sabido explotar. En fin, que ha pasado la visita del Barça y al menos el descenso sigue a seis puntos, pero demasiado está jugando con fuego este equipo. Peligro...



La ovación que no fue



No está bien jugar a las hipótesis porque uno lo dice, o lo escribe, y parece que sea verdad algo que solo ha sucedido en tu imaginación, pero me da lo mismo. Estoy absolutamente convencido que de haber habido público en Mestalla, Mateu Alemany se habría llevado una ovación. Y además muy merecida. Supongo, o mejor dicho, sé que para él no ha sido nada fácil ver en que ha quedado todo.



Más opiniones de Carlos Bosch.