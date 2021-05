Manifestación y victoria en Mestalla

Es un poco cansino admitir que cada vez que abre la boca tiene razón, pero como la tiene, pues oye se dice y no pasa nada. No tengo duda alguna de la necesidad de que el valencianismo se manifieste este sábado contra Meriton. Es justo hacerlo porque la nefasta gestión lo merece y es necesario por lo que de ahí pueda salir, o que Peter Lim se da cuenta de la conveniencia de empezar a plantearse que debe vender su paquete de acciones, o que se dé cuenta de que no puede seguir ninguneando a los aficionados, y eso no solo significa intentar hacer un buen equipo de fútbol. En definitiva, que es necesaria la manifestación/marcha cívica el sábado.

Pero... ¿y el partido del domingo? ¿Afectará al partido del domingo? ¿No sería más conveniente esperar a que el equipo esté salvado matemáticamente? Preguntas de este tipo han ocupado mis carreras matinales durante la última semana. No tenía respuesta a ellas pero conforme ha ido acercándose el momento he visto con más claridad que el sábado es el día. Hay veces que la cosa hace 'clic' y uno no acierta a saber porqué, y más en esto del fútbol donde se mezclan valores tan puros y a veces tan benditamente irracionales. Y ha hecho 'clic'.

El sábado a las 18:30 ya está en nuestras mentes, forma parte de la memoria colectiva y eso es en sí mismo un éxito que está por encima de si acuden diez o diez mil valencianistas a la manifestación que yo prefiero llamar marcha cívica. Dicho esto, hasta ahora no he hecho más que reafirmarme en mi convencimiento de que la marcha cívica contra Meriton es necesaria y es necesario que sea este sábado, pero no he logrado argumentar porqué la marcha cívica del sábado no afectará de manera negativa al partido del domingo. Y como siempre salió el forneret en mi rescate: «Puestos a practicar la cábala, es mucho más previsible que un éxito de participación el sábado alimente el afán por la victoria el domingo». ¡Exacto! ¡Eso era lo que no acertaba a pensar! Los futbolistas del Valencia CF saben perfectamente que la marcha cívica/manifestación no va contra ellos. Si acaso, hasta se pueden encontrar con mensajes de apoyo para ganar el partido ante el Valladolid.

Si los futbolistas ven que la afición está viva y dispuesta a pelear por su club saldrán al terreno de juego más concienciados si cabe de la necesidad de ganar el partido. No me cabe en la cabeza que porque la gente proteste contra Meriton ellos se asusten al día siguiente ante el Valladolid. Es más, ahora que lo pienso, puede ser un fin de semana bonito para cerrar una temporada calamitosa. El sábado el valencianismo le dice a Lim lo que no le ha podido decir en Mestalla, y el domingo, en Mestalla, se acaba el sufrimiento. La afición cierra el círculo.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.