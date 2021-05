Lim, al Valencia se le respeta

La manifestación/marcha cívica contra la gestión de Peter Lim al frente del Valencia CF había hecho clic en el imaginario del valencianismo desde hace días. La indignación contra el máximo accionista viene de lejos pero uno nunca sabe cómo ni porqué un día explota todo. Y fue ayer. A ello contribuyeron también las palabras del máximo accionista en la previa que, aunque en la esencia no aportan nada nuevo que no supiésemos o imaginásemos, tienen el tremendo valor de que las dice él. Las palabras de Lim horas antes de la manifestación sirven para que entendamos los motivos de la gestión que ha llevado al club a la situación actual y se resumen básicamente en que para él, el Valencia CF no es más que un capricho del que se ha cansado. Por ello lo importante de las palabras de Lim es lo que se enfrenta a ellas, es decir, frente a un máximo accionista que tiene un club por capricho y del que se ha cansado, el sentimiento de los aficionados del Valencia CF que, también cansados de él, salen a la calle a protestar dispuestos a luchar por su equipo, porque para ellos es parte de su vida y no un juguete roto. Lim insiste en no querer vender pero si cree que todo va a seguir igual, está muy equivocado. Sus palabras y la manifestación son un antes y un después por una cuestión muy clara. Tiene derecho a hacer un equipo más grande o más pequeño, pero no tiene derecho a menospreciar al Valencia CF y su afición. Lim, al Valencia CF se le respeta.