"No es solo una temporada desastrosa... es un vete ya"

Es evidente que los partidos se ganan en el terreno de juego aunque hay factores externos, como una grada apretando de lo lindo como lo hace algunas veces Mestalla, que pueden influir, pero por norma general los partidos los ganan los futbolistas y los entrenadores. Digo esto porque aunque tal y como llegaba el día cada vez tenía más claro que la manifestación contra Meriton debía hacerse cuando se hizo y como se hizo, ya dije que hubo momentos que dudé de si tal vez habría sido mejor convocarla para una vez el equipo hubiese logrado la salvación. Pero no, le leí al forneret aquello de que «puestos a practicar la cábala, es mucho más previsible que un éxito de participación el sábado alimente el afán por la victoria el domingo» y quedé totalmente convencido. Por eso digo hoy, que aunque es evidente que los partidos los ganan los jugadores y los entrenadores, me gusta pensar que lo que sucedió el sábado llenó las cantimploras de la confianza de los futbolistas. Dentro de lo lamentable que ha sido la temporada, el fin de semana es perfecto.

El máximo accionista dejando claro que le importa tres pepinos el Valencia CF y la afición demostrándole qué es de verdad el valencianismo. Y poco después termina la pesadilla con la victoria ante el Valladolid. Por otra parte, de este fin de semana nos quedan muchas reflexiones. Una que Peter Lim no es tonto, es decir, si no entiende a los valencianistas no es porque lo haya intentado y no lo haya logrado, no los entiende porque no quiere, porque no le interesa entenderlos. Y como no le interesa no ha invertido ni un minuto de su tiempo en intentar entenderlos. La conclusión, que Peter Lim puede ser algún día el primero en la lista Forbes pero nunca tendrá el cariño de los valencianistas.

Es evidente que para él eso no es un problema, el problema es que para el Valencia CF sí lo es porque está en manos de una persona que todo lo analiza desde el punto de vista de un bróker que además tienes otras prioridades y se conforma con que no le cueste un euro... La temporada del Valencia CF es un fracaso desde el punto de vista deportivo, fracaso sin paliativos, pero la manifestación del pasado sábado no es la consecuencia de una mala temporada. El valencianismo salió a la calle a decir que no quiere a Peter Lim, y su manera de hacer las cosas, por eso creo que Meriton ya solo puede aspirar a mejorar el equipo. Si lo hace y se viene un éxito la gente lo celebrará como toca pero el cariño y el respeto de los aficionados lo han perdido para siempre. Repito que tengo claro que eso a un bróker no le afecta, pero la situación ha llegado a un extremo, que lo mejor que puede hacer Peter Lim es escuchar ofertas. A ver si alguna le convence...

