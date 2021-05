¿Le ha puesto Peter Lim precio al Valencia CF?

Le recordé que durante el proceso de venta del Valencia CF ningún empresario valenciano dio un paso al frente para intentar que el club no pasara a manos extranjeras. Y que tampoco hubo una movilización por parte de la sociedad civil valenciana. Nada. El Valencia CF se lo rifaban tipos de fuera, dicho con todo el respeto y sin ánimo alguno de parecer chovinista. Su respuesta, como suele ser habitual, me hizo pensar: «Igual hace seis años se percibía a la afición como enemigo y ahora puede percibirlo como alguien que sabe que va a responder. Aquí los roles cambian». Fue en el mes de agosto de 2020 pero no lo he olvidado, por ello las preguntas son obligadas. ¿Ha llegado ese momento? Quiero decir, si aparece un empresario valenciano que se echa al monte, ¿responderá la afición? Ese empresario valenciano, quien sea, ¿cree ahora que la afición puede ser un aliado? No soy nadie para hablar por boca del valencianismo pero me atrevo a decir que la respuesta a las tres preguntas es un SI rotundo. Y digo más, si tengo razón, algo que por otra parte no se puede demostrar, es un avance significativo. Seguimos lejos de que Meriton deje de ser el máximo accionista del Valencia CF, pero es un avance. De hecho, si alguien cree que la manifestación del pasado sábado va a tener efectos inmediatos se equivoca. Seré sincero. En el Valencia CF de Meriton nada ha cambiado. Si acaso, un mensaje a través de las redes sociales que contenía un espíritu conciliador, pero sucede que para Meriton ya no valen las palabras y está por ver cuánto valdrán los hechos. En cualquier caso, ese talante es el que deben utilizar en adelante, hagan un equipo mejor o peor que el actual, o venda o no venda sus acciones Peter Lim. Pero pasa que para que Lim venda sus acciones nada tiene que cambiar en el Valencia CF de Meriton. Lo que quiero decir es que el Valencia CF de Meriton nada tiene que decir en si se vende o no porque quien lo decide es Lim, por lo tanto lo que tiene que cambiar es precisamente la voluntad de Lim. Y que aparezca un comprador, claro. Sigamos avanzando. De entrada hemos llegado a la conclusión de que tal vez el comprador encuentre el contexto idóneo para atreverse porque contará con un aliado tremendo como es la afición, pero ahora repasemos de nuevo algunas de las reflexiones de Lim en el Financial Times: Dijo que no tiene pensado vender el Valencia CF, y que en cualquier caso sería por más de lo que lo compró él... Con una condición sí, pero ¿le ha puesto precio por primera vez? Datos a tener en cuenta. Lim habla poco y por lo tanto es la primera vez de muchas cosas. La entrevista en el Financial Times se hizo antes que la manifestación. Es un dato. PD: Pero, ¿y si...?