En-Nesyri me recuerda a John Carew

A los diez minutos de partido ya se podía ver que el Sevilla no tenía el vigor con que se ha empleado durante la temporada y que el Valencia CF estaba más tranquilo. O porque el equipo gana en confianza con la defensa de cinco o porque el fantasma del descenso ya ha desaparecido -me inclino a creer más en lo segundo que en lo primero-, pero la realidad es que se vio otra cosa. Sé que es fácil decirlo ahora pero sucede que también lo pensaba cuando el equipo no ganaba ni uno y se quedaba enganchado jornada tras jornada en la parte peligrosa de la clasificación. Lo siento mucho por Javi Gracia porque ni es mal tipo ni creo que tan mal entrenador como me dicen las sensaciones que me ha dejado, pero este equipo debería haber sufrido bastante menos por salvar la categoría.

Sé que es difícil adaptarse a Meriton y que la situación ha sido tremendamente complicada, pero su gran error ha sido meterse en un bucle del que no ha sabido salir. Y poco a poco, arrastró al equipo a esa situación. Segundo partido de Voro al frente del banquillo del Valencia CF, pone a Ferro y resulta que lo hace bien.

El Valencia CF lleva todo el campeonato que en nada termina, siendo un drama en defensa. Le han metido goles de todos los colores y hasta llegar al punto de que los rivales tenían que hacer muy poco para marcarle dos o tres goles y ahí están los partidos en El Sadar y en el Ramón de Carranza para recordarlo. Ha tenido un entrenador que ha reclamado fichajes de forma insistente, pero cuando ha tenido a Ferro, no lo ha puesto. Si después de ver jugar al portugués ante el Sevilla y ver el drama que ha sido la defensa alguien cree que no debería haber jugado, es su opinión y la respeto, pero yo no lo entiendo. Solo me lo explico porque quien lo ha hecho ha sido Javi Gracia. Tremendo. Por otra parte, si no lo digo reviento, En-Nesyri, jugador que pudo ser del Valencia CF, me recuerda mucho a John Carew. Eso sí, En-Nesyri tiene más gol.



La frustración, a Mestalla

El domingo a las seis y media el Valencia CF juega el último partido de la temporada en Mestalla. Es ante el Eibar y podrán acudir al estadio 5.000 personas. Es una excelente noticia para todos. Y supongo que también para el presidente Anil Murthy que ha dicho ya varias veces que entiende la frustración de los aficionados. Pues si no pasa nada extraño, lo normal será que los 5.000 valencianistas que acudan a Mestalla el domingo le manifiesten al presidente del club su frustración y que él acepte las críticas. Y un matiz, la lamentable temporada es la chispa que enciende la mecha ahora, pero la frustración no es por la temporada, es por la manera de gestionar el Valencia CF.

