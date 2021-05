Anil Murthy: "Cuando te va bien que te digan vete ya"

Reflexión que me hizo hace unos días una persona a la que aprecio y que conoce bien cómo son las relaciones internas en el Valencia CF de Meriton, sabe cómo son las relaciones sociales de poder entre Peter Lim y los empleados de Meriton que trabajan en el Valencia CF.

Empiezo por el final. «Carlos, a Anil Murthy le han hecho un favor». Le miré ojiplático porque me fío mucho de lo que dice y porque estábamos hablando de la manifestación de los aficionados contra la gestión de Peter Lim y Anil al frente del club. ¿Cómo puede ser que a un presidente del Valencia CF le venga bien que haya 5, 5.000 o 50.000 valencianistas diciéndolo márchate que no te queremos? Es inaudito y no entra en mi escala de valores. «Haz el favor de explicarme eso». Muy fácil, me dijo. Como sabes, Anil Murthy no pertenece a Meriton, y pertenecer a Meriton es casi 'pertencer' a Peter Lim. Digo 'pertenecer' a Lim porque así son las relaciones entre jefe y empleado en Singapur, o al menos entre Peter Lim y sus empleados. Le recordé que, efectivamente, las primeras veces que Lim llegó a Mestalla me llamó la atención la actitud casi sumisa de Layhoon hacia él. La expresión corporal de la entonces presidenta era reverencial, como si acompañara a un faraón egipicio o a un emperador japonés... Buena metáfora, respondió.

Para ellos la fidelidad del empleado al jefe es absoluta, nada que ver con nuestro concepto europeo, es otro mundo. Pues bien, recuerda Carlos, que Anil no es un empleado de Meriton, es alguien que Joey Lim, que sí es empleado de Meriton, recomendó a Peter Lim para el Valencia CF. De hecho, Joey y Anil son buenos amigos. Y ahora es cuando me desmontó. Por lo tanto, cuando las protestas de los aficionados igualan a Peter Lim y a Anil Murthy, cuando los colocan en el mismo plano, lo que le están provocando es que Lim vea que Anil le defiende, que Anil es, en definitiva, 'uno de los suyos', que le es fiel, y que esa fidelidad provoca que los aficionados vayan también contra él.

Las protestas han reforzado la figura de Anil Murthy de cara al máximo accionista... Sé que te puede parecer una locura, pero tal y como ven ellos las cosas es así Carlos. Pero espera que llegamos a la sustancia que provoca la distancia entre los aficionados y Lim, y que estalló en todo su esplendor después de ganar la Copa del Rey del centenario: tal vez lo que le conviene al Valencia CF no es necesariamente lo que le conviene a Peter Lim, y eso es demoledor, es muy profundo. Es el origen de todo, el Valencia CF no se gestiona pensando en sus aficionados, se gestiona pensando en Peter Lim. Pues tenemos un problema gordo, estamos atrapados, le dije. Efectivamente, Carlos, y desde hace tiempo. Veremos hasta cuándo...

