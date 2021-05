Si te sientes valenciano y amas el deporte, muy duro has de ser para que el vídeo oficial del Proyecto FER en 2021 no te emocione. Ojalá sea cierto que estamos en el tramo final de la pandemia gracias al tema de las vacunaciones porque lo necesita la sociedad, pero lo que nadie puede negar, al menos en la sociedad valenciana que es en la que vivo y la que saboreo a diario, es que el deporte ha sido uno de los grandes motores para luchar contra ella. Porque contra el Covid ha habido que luchar de muchas maneras, como colectivo y como individuo, y el deporte ha contribuido ha darle normalidad a la situación, o al menos, a poder llevarla mejor, tanto desde el punto de vista de la práctica como del mero espectador que solo quiere disfrutar un rato. «El foc que no hem pogut cremar» dice el vídeo... y de repente me di cuenta que hasta yo tengo guardado algo de fuego por quemar. Tengo también una hija adolescente y sé lo duro que está siendo para los más jóvenes, de ahí la importancia de que el deporte siga estando al servicio de la sociedad mientras dure la pandemia. Sea como sea, el deporte valenciano 'Li pegarà foc a la falla', no tengo ninguna duda.



Fabricaré pañuelos

Ayer escuché a alguien decir que el mundo se divide entre los que lloran y los que fabrican pañuelos para los que lloran. Me hizo pensar. Bastante. A mis casi 47 años, ¿en qué grupo he estado yo? Luego me di cuenta que poco importa eso, que es mejor preguntarse en qué grupo quiero estar en adelante. Y como tengo por costumbre hilarlo todo con el Valencia CF, me dije, ¿en qué grupo está Peter Lim? ¿Llora o fabrica pañuelos para los que lloran? Desde luego está haciendo llorar demasiado al valencianismo, por lo que es indudable que lo que debería hacer es montar cuanto antes una fábrica de pañuelos, que en fútbol es montar un proyecto. Por mi parte, sigo pensando en qué grupo quiero estar en adelante.



Se van Mangala y Gameiro

Gameiro y Mangala se despiden del Valencia CF. El primero fue clave para que el Valencia CF ganase la Copa del Rey del Centenario por lo que se lleva mi gratitud y sobre todo quedará para la historia del club su gol al Barça en la final. En unos años, le daremos el valor que merece. En cambio, lo que ha hecho Mangala es más oscuro. Tal vez no esté mal decir que el central francés se ha puesto siempre al servicio del equipo y que hasta se puso al servicio de Javi Gracia para ayudar en lo que fuese dentro del vestuario. Ya ven, hay muchas maneras de intentar ayudar al colectivo para que las cosas vayan bien.