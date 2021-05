¿Puede el Valencia fichar a Kang In?

Me van a perdonar porque igual les resulto pesado pero es que por más que lo pienso no lo entiendo. Que sí, que hace unas temporadas pensábamos que Kang In iba a ser poco menos que la reencarnación de Leo Messi y no lo va a ser, y que posiblemente él ha tenido comportamientos que se podía haber ahorrado, pero después de ver la segunda parte del partido del Valencia CF soy incapaz de entender por qué Javi Gracia no le buscó un hueco en el equipo y le dio diez partidos consecutivos. Y como no lo hizo, a pesar de que el Valencia CF lo fichó porque se supone que era un entrenador que sabía sacar jugo de los jugadores jóvenes, el coreano ha terminado hasta el moño y se va.

Repito que seguramente no vaya a ser lo que pensábamos cuando irrumpió en el primer equipo, pero del Valencia CF con menos talento de las últimas temporadas se va a marchar del Valencia CF un futbolista que tiene talento y descaro. Y todo ello aderezado con que el Valencia CF va a vender este verano futbolistas por valor de 35 millones de euros. Entonces, me pregunto, ¿podrá fichar el Valencia CF a un jugador con el talento y proyección del Kang In que hemos visto esta temporada? No. La temporada de Kang In ha sido tan mala como la del resto, pero ni aún así el Valencia CF podría pagar lo que vale Kang In en el mercado.

Y todo esto sucede mientras Meriton dice que el futuro del club debe estar en los canteranos, que no digo que esté mal decirlo, lo que digo es que las cosas no se dicen, se hacen. Y la realidad es que el Valencia CF ha perdido a en dos temporadas a Ferran y a Kang In, cada uno por unas circunstancias diferentes, pero todas tienen el origen en el club. Lo que debe hacer el Valencia CF, en este caso los gestores de Meriton, es reflexionar qué han hecho, qué han dejado de hacer o qué no han hecho para que estos dos futbolistas hayan decidido que no quieren renovar. Esa es la pregunta. Y sobre todo, que vuelvan a meter la pata con el entrenador. Las causas de que Kang In decida no renovar son muchas, per la última es Javi Gracia, su manía de no poner a los mejores ha costado muy cara.



Lo del Levante UD

Que el Valencia CF termine esta temporada con dos puntos más que el Levante UD dice muchas cosas del Valencia CF pero también de los granotas. Del Valencia CF dice lo que se ha dicho muchas veces, del Levante UD dice que sus futbolistas no han querido. Que no hayan tenido la ambición de quedar por delante del Valencia CF les delata. Eso que se ha encontrado el Valencia CF, porque si no ha sido esta temporada, no sé cuándo será...

