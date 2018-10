Zitane y Landín se llevan el 10K de Manises

Ouais Zitane se estrenó con victoria en la vigesimoprimera edición del Circuito de la Dipu, presentando también sus credenciales como favorito a liderar la clasificación general. El marroquí del Mediterranea Atticus logró la victoria en la 10k de Manises por delante de su compatriota Hassane Aouchar, que ésta vez se tuvo que conformar con la segunda posición. En categoría femenina Raquel Landín también lograba su primera victoria en el Circuito.

Era la primera vez que Manises formaba parte del calendario decano del atletismo popular español y superó el expediente con nota. 620 atletas lograron cruzar la meta en una carrera de mucho nivel. Sólo hay que ver los primeros puestos de la general absoluta. Zitane corrió a un ritmo de 3'10" el km para llevarse la victoria con 10" de ventaja respecto a su ex-compañero Aouchar, quien tras dos victorias consecutivas en el circuito ésta vez se tuvo que conformar con el segundo puesto. El podium absoluto, a 48" del ganador lo completó el campeón de Europa Juan Carlos de la Ossa que fue el gran atractivo este año entre los participantes.

El gran nivel de los primeros relegó unos puestos más atrás de lo que es habitual a atletas como Luis Félix Martínez o Octavio Sanchis, ambos del Cárnicas Serrano y que no se habían perdido hasta la fecha ningún podio del circuito.

Alternancia también hubo en el primer puesto promesa con el triunfo de Samuel Pérez, por delante de Antonio Cubero que esta vez quedó en segundo lugar. El que no da tregua a sus rivales es Miguel Ángel Plaza que volvió a vencer en su categoría de veteranos B. Miguel Ruiz se impuso en Veteranos C y Xavi Pons de Correliana se llevó la victoria en la categoría junior.

En mujeres Raquel Landín se anotó su primer triunfo en la presente edición. Tras unas actuaciones bastante irregulares ésta vez la atleta del The Kenian Urban Way se desquitó logrando la victoria por delante de Mª José Cano del Cárnicas Serrano, segunda a casi un minuto de la ganadora. El podium absoluto femenino lo completó Patricia Montalvo quien además se llevó la victoria en su categoría de veteranas. Mª Antonia Serrano una vez más se impuso entre las mujeres de su grupo de edad de veteranas B. Nazareth Asencio fue la vencedora de la categoría promesa, Mª José Miguel venció en veteranas C y Andrea Palacios fue la vencedora junior

El Never Stop Running fue el club con mayor número de participantes en línea de meta seguido por el club atletismo Serrano y la Universitat Politècnica de Valencia. Por lo que se refiere a la procedencia de los participantes Valencia, Manises y Paterna fueron las localidades que más inscritos aportaron a la prueba.

El circuito de la Dipu se toma ahora una breve pausa para reaparecer el próximo 9 de junio con el 10k Nocturno de Gandia, otra carrera de 10km pero en esta ocasión en horario nocturno.