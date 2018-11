Paco Borao: "Este año queremos bajar de 2:05"

La cuenta atrás ha comenzado. València se prepara para vivir otra jornada histórica el domingo 2 de diciembre. Tras el récord del mundo logrado en el Medio Maratón, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso quiere prolongar la fiesta. «Esto es atletismo, no queda más remedio que ir a por todas, siempre queremos mejorar», afirma Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, para quien «la única estrategia válida es la del 'más y mejor'».

Aunque el objetivo soñado a medio plazo es batir el récord del mundo de maratón en València, de momento, el 2:01:39 de Eliud Kipchoge es aún una barrera casi imposible de superar: «Este año no soñamos con el récord del mundo, somos realistas, eso lo dejamos para más adelante». Pese a ello, la meta para esta edición es también muy ambiciosa: «Tenemos el proyecto, el objetivo y hemos puesto los medios para ello, de lograr el récord de la prueba masculino o el femenino, o si todo va muy bien, los dos».

En hombres, el récord a batir es el de 2:05:15 que establecía Sammy Kitwara en la pasada edición y en mujeres, el de Aiyabei Valery de 2016: 2:24:46. Paco Borao lo tiene claro: «El objetivo es bajar de 2:05 y a partir de ahí, todo lo que podamos, y en mujeres, lo mismo, mejorar nuestro récord. Vamos a reunir a un planter de atletas de elite muy bueno y con calidad suficiente para lograrlo».

València, que ya es el maratón más rápido de la historia de España, quiere situarse en el top 10 mundial: «Estamos convencidos de que podemos lograrlo. Llevamos muchos años mejorando pero siempre hay altibajos». Aunque de momento la organización está volcada en esta edición, ya se está pensando en dar un nuevo salto de calidad en 2019 y así, en 2020 entrar en el selecto y reducido grupo de maratones que recibirán la nueva Etiqueta de Platino de la IAAF que entrará en vigor ese año y a la que València es seria aspirante: «El año que viene vamos todavía a por más porque nos motiva mucho luchar por lograr una de las nuevas Etiqueta Platino. Ambiciosos como somos, desde luego, la queremos tener y para lograrlo tenemos que hacer una gran carrera en 2019».

Mejorar una prueba del nivel del Maratón de València, elegido los últimos años como la mejor carrera de España y que se ha consolidado como uno de los mejores maratones de Europa, es complicado pero Borao todavía espera más: «Los requisitos para lograr la Etiqueta Platino serán muy estrictos pero hay pocas cosas que tengamos que pulir, creo que estamos en disposición, junto con el equipo de trabajo de la Fundación Trinidad Alfonso, de luchar por esas Etiqueta Platino».En la actualidad hay unos 40 maratones Oro en todo el mundo y se espera que la Etiqueta Platino la reciban entre 10 ó 15 ciudades. València quiere estar entre el selecto grupo de elegidas.

Como siempre, la climatología tendrá mucho que decir el domingo 2 de diciembre. De nuevo, la suerte parece acompañar al Maratón de València: «La verdad es que llevamos años burlando al tiempo. Este año el cambio de fechas nos ha favorecido claramente. Si se hubiese disputado el pasado fin de semana, hubiera sido un desastre por la lluvia», afirma Borao, quien sin embargo, no se fía del todo de la meteorología: «Este año el viento parece que podría ser el principal enemigo, aunque aún es pronto para saberlo». El presidente de la SD Correcaminos y de la AIMS también destacó el salto de calidad que da el 10K que se celebra de forma paralela y que este año estrena Etiqueta de Bronce: «Y no nos conformamos con eso. Aspiramos a obtener el año que viene la de plata».

Borao, de momento, destaca el éxito de participación del Maratón. El primer récord ya se ha logrado «Con 22.000 inscritos hemos batido el récord de participación».

La alta demanda de dorsales para el maratón –las inscripciones se cerraban dos meses antes de la prueba– motivó que la organización pusiese en marcha la plataforma de gestión de inscripciones para facilitar el cambio de titular. Una medida que Borao valora muy positivamente: «Estamos satisfechos del funcionamiento. Esta plataforma supone un esfuerzo administrativo añadido, pero vale la pena. Pensamos que era necesario para ahuyentar a los tramposos y a los que sin mala fe, no son conscientes del problema que supone ceder un dorsal a un amigo, un familiar... Es una irresponsabilidad porque si a ese corredor le pasa algo, no está cubierto por el seguro. Los problemas pueden ser muchos. Esto motivará además, que prácticamente no se quede ningún dorsal sin utilizar, que la inscripción se corresponda con la participación, eso siempre da una buena imagen de la carrera».