Juan Roig: "En 2020 iremos a por el récord del mundo"

Eufóricos, Así estaban Juan Roig y Paco Borao al final del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso de este domingo. Y no era para menos, ya que la jornada fue redonda con cuatro récords, los masculinos y femeninos tanto del Maratón como del 10K Valencia que se corre de forma paralela.

El presidente de Correcaminos, Paco Borao, destacó que "hemos reventado los dos récords, es la novena mejor marca mundial del año en hombres y la octava de mujeres. En mujeres hemos bajado la marca 4 cuatro minutos y en hombres en 44 segundos. Agradezco a las instituciones y a nuestro presidente, de la Fundación Trinidad Alfonso, que nos ayuda y nos empuja", en referencia a Juan Roig.

El propio Juan Roig tomó la palabra después para, en declaraciones a À Punt, afirmar con rotundidad que "estamos muy contentos, gracias a Correcaminos y a Paco Borao. Es una prueba más de que en la periferia también se hacen cosas bien y en Valencia tenemos el récord del Maratón, de momento en España y en 2020 iremos a por el récord del mundo masculino. Y en 2021, a por el femenino".

Sobre si ese sería su día soñado, no pudo evitar acordarse del Valencia Basket, aunque volvió a insistir en su idea de lograr el récord del mundo dentro de dos años. "El día soñado es el que el Valencia Basket sea campeón de Europa pero de momento estamos muy contentos con este récord. Y en 2020, récord del mundo".

A lo que Paco Borao respondió, entre sonrisas, que "por más presión que me meta, no me pone más de la que yo mismo me pongo".