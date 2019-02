Recorrido y guía del Maratón de Castelló 2019

Este domingo 24 de febrero se celebra una de las grandes citas del atletismo popular de la Comunitat Valenciana: el IX Maratón BP Castellón y el 10K FACSA que se celebra de forma paralela.



El recorrido

-La salida se dará a las 09:00 de la mañana del domingo 24 de febrero para iniciar el recorrido, en Av. Vila-Real (junto a El Corte Inglés)

-Una distancia de 42.195 m. con un recorrido urbano que ha sido oficialmente homologado por la R.F.E.A. e I.A.F.F. -La meta se ubicará en el andén central del Parque Ribalta.

-La base de la prueba estará situada en el recinto de La Pérgola (Parque Ribalta).

- Un recorrido renovado: Una de las novedades principales de esta edición es el circuito diseñado para el distrito marítimo del Grao, dado que por primera vez, los corredores transcurrirán por el lado de las embarcaciones y con vistas al mar. Se trata de un circuito rápido, prácticamente llano y sobre todo más urbano, al suprimir las zonas externas de la ciudad (rondas) en los Km. finales y ponerlos por la zona centro de la ciudad.

Mapa de los primeros 21 kms

Mapa de los últimos 21 kms

Feria del Corredor

-Los dorsales y bolsa del corredor sólo se podrán recoger en Expo-Maratón, que se celebrará en recinto ferial "La Pérgola" de CastellóC/Paseo Ribalta 24. 12004), durante el viernes 22 de 17:00h. a 21:00h. y sábado 23 de febrero de 2019, de 10:00h. a 14:00h y de 16:00h. a 20:00h.

-La bolsa del corredor incluye, en función de la carrera, la sudadera oficial Joma Essential de Maratón BP Castellón o la camiseta Joma Granada de 10K Facsa Castellón, el número obligatorio de uso en el guardarropa, la revista y guía oficial del evento y diferentes obsequios proporcionados por los sponsors del evento.



Sudadera del Maratón

Camiseta del 10K



Cajones de Salida

-La organización de IX Maratón BP Castellón, establece los siguientes cajones de salida en función de la marca acreditada:

MARATÓN

-Élite y Sub 2.30h. (Cajón Amarillo)

-Sub 3:00h. (Cajon Verde)

-Sub 3.30h. (Cajón Azul)

-Sub 4:00h. (Cajón Rojo)

10Km.

-Élite y Sub 32' (Cajón Amarillo)

-Sub 35' (Cajón Verde)

-Sub 40' (Cajón Azul)

-Sub 45' (Cajón Rojo)

-Más de 45' (Cajón Blanco)

-Más de 4.00h. (Cajón Blanco)



Avituallamientos

A lo largo del recorrido, y también en meta, los corredores se encontrarán con puntos de avituallamiento líquido y sólido cada 2.5 kilómetros, además de 4 puntos especiales con geles GLUCOMIN de NUTRINOVEX en los puntos 20k, 25k, 30k y 35k. En todos los avituallamientos del Maratón BP Castellón podrás encontrar agua en botellas con tapón (33 cl) botellas bebida isotónica Powerade (50 cl).

En meta habrá agua, bebida isotónica y frutas.

También, como ya es costumbre, dispondréis de TELEPIZZA para todos y dulces típicos de Castellón.

Grabación de medalla

¿Cómo puedo personalizar mi medalla?

-De forma previa al Maratón BP Castellón o 10K Facsa. Puedes reservar y garantizar este servicio antes la carrera de forma on line al mejor precio: 5 euros a la hora de hacer la inscripción.

-Los días previos en Expo-Maratón. Habrá un espacio en la Expo-Maratón Castellón donde podrás comprar el ticket el viernes 22 y sábado 23 al precio de 7 euros.

-En post-meta, una vez hayas finalizado tu maratón, puedas personalizar tu medalla de Finisher del Maratón BP Castellón o 10K Facsa, con tu nombre y el tiempo conseguido al precio de 10 euros.

Maratón solidario

Un año más, el Maratón de Castellón tendrá una parte solidaria, este año repiten el apoyo dos asociaciones que en la pasada edición ya estuvieron presentes en la Maratón y se incorpora otra nueva.

La Asociación Manos Unidas, Medipinas y AFA (Asociación Familiares Alzheimer de Castellón) como nueva asociación, son las tres Ong's que estarán este año como asociaciones solidarias del Maratón.

IX Maratón Infantil "C.C.Salera"

Esta actividad, patrocinada por el "Centro Comercial "Salera", tendrá lugar el sábado día 23 de febrero 2019 por la mañana en el Parque Ribalta junto a la Tenencia de Alcaldía Oeste, y es una de las acciones que complementan la celebración del IX Marató BP Castelló"

Apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso

La fundación presidida por Juan Roig lleva seis años colaborando con Marató BP Castelló con el objetivo de fomentar los valores de la Cultura del Esfuerzo a lo largo de la Comunidad Valenciana. El Marató BP de Castelló es uno de los eventos de running más importantes de la ciudad y de la Comunidad Valenciana, y la Fundación Trinidad Alfonso ha apostado por él desde sus inicios.

Ambas carreras encarnan los valores del deporte y del esfuerzo que promueve la fundación. Tanto la organización como la Fundación Trinidad Alfonso se esfuerzan por reconocer y premiar el esfuerzo que realizan todos los corredores y corredoras que deciden participar en el evento, y que adoptan el deporte como estilo de vida.



10K Facsa

Al igual que en la pasada edición, la salida será conjunta para las dos distancias: Maratón y 10K en la avenida Vila-real. El circuito seguirá de forma conjunta hasta llegar a la avenida Valencia (kilómetro 6), momento en el que se bifurcarán los caminos (kilómetro 6,5). Los corredores 10K Facsa iniciarán ya el Camino hacia la Metalick sobre el mapa para ver con más detalle el recorrido definitivo y homologado por la IAAF.