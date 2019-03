La Carrera de las Empresas, este domingo en València

La Carrera de las Empresas Correos Express que se celebra este domingo en València vuelve a demostrar que correr también es un deporte de equipo. Cerca de 3.000 corredores y más de 170 empresas participan en la prueba en la que se puede participar tanto en equipo como de forma individual.

El último fin de semana de marzo llega cargado de carreras tanto de asfalto como de montaña. En Valencia, la ciudad del Running, la oferta además es doble. Este domingo se celebra la Carrera de las Empresas y también la tercera edición de la carrera Solidaria Running for Others.

La Carrera de las Empresas comenzará a las 9:00 horas desde la Avenida de Campanar para bajar a continuación al Jardín del Turia. Allí, los participantes recorrerán 5 ó 10 kilómetros, según la modalidad elegida con meta en el Estadio del Turia. La prueba, en su octava edición se ha consolidado como una gran cita que va a más. Tanto, que la organización, a cargo de Grupo Nostresport y Me Gusta Correr, espera que en la próxima edición se alcancen ya los 5.000 inscritos. Ayer comenzó la entrega de dorsales que continuará a lo largo del día de hoy en Intersport de Parque Ademuz. La prueba cuenta con varias modalidades: equipos (de 2, 3 ó 4 compañeros de trabajo) e individual para autónomos, profesionales colegiados y categoría libre.La Carrera de las Empresas además colabora con una buena causa, la lucha contra la leucemia, recaudando fondos para Ausleval.



Running for Others

Muy cerca a la Carrea de las Empresas, desde el Puente de la Exposición a las 10:00 h. también mañana arrancará la III Running For Others. Cooperación Internacional organiza esta carrera solidaria en colaboración con el Colegio Mayor Albalat con la finalidad de recaudar fondos para un proyecto de construcción de escuelas en África.Este año la recaudación irá a The Gambia School Project. Los participantes, alrededor de 300, recorrerán un circuito de 5 kilómetros en el antiguo cauce del río.