Marea Rosa de récord en València

María José Cano, con un tiempo de 23:36, se ha adjudicado la victoria en la Carrera de la Mujer de València, que este domingo ha batido todos sus registros de participación, con 17.000 inscripciones. Miles de corredoras, procedentes de todas partes de la C. Valenciana, incluso con caravanas de autobuses desde algunas localidades, respondieron a la Marea Rosa en el arranque del Circuito Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, una vez más en la capital del Turia.



La corredora del Cárnicas Serrano fue la más rápida sobre el renovado circuito, de 6,5 km, algo más corto, con salida frente a los Tinglados del Puerto y meta en el Paseo Marítimo, pero no donde siempre, sino más hacia el Hospital de la Malva-rosa. Esta detuvo el crono en 23:36, con suficiente ventaja sobre sus acompañantes del podio, María Sánchez Ceballos, Mari Paz Domingo y Joana García, compañeras del Cárnicas Serrano llegaron de la mano. Quinta fue la descalcista Maria José López Devís.



La ganadora sucede en el palmarés a Maor Tiyouri, que se impuso en la edición con más finishers, 13.008, una cifra que se esperaba superar este domingo.



La fiesta de la Carrera de la Mujer no acaba cuando se cruza la meta, pues los organizadores ofrecen una hora de aeróbic y fitness con los mejores monitores, y la actuación musical de 'Team D'Luxe', que estrenaron la canción oficial del Circuito.



La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana recauda fondos para la lucha contra el cáncer de mama y varios proyectos de investigación. Además, da visibilidad a la concienciación sobre la violencia de género, por lo que todas las corredoras llevaron el mismo número en su dorsal, el 016, el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia machista.



La camiseta rosa oficial mostró una vez más un lema convertido ya en el mantra de la prueba: "Hoy ganan las chicas".



La Carrera de la Mujer colabora con otras asociaciones solidarias: Wanawake (contra la explotación de las mujeres), Proyecto EFIK y Fundación Intheos contra el cáncer de mama, Pulseras Rosas (donación de pelo para hacer pelucas destinadas a las afectadas de cáncer). También se puede colaborar adquiriendo una de las muñecas solidarias del proyecto Más que Una Muñeca.



Antes de iniciarse la carrera se hizo un pequeño homenaje a Concha Montaner.