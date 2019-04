Vuelve la Carrera de la Cruz Roja

El domingo 5 de mayo se celebrará la séptima edición de la Carrera de la Cruz Roja de Valencia. Se trata de una cita cien por cien solidaria en la que toda la recaudación irá destinada a los programas de ayuda social que desarrolla Cruz Roja Valencia.

Además de colaborar con una buena causa y ayudar a los más desfavorecidos, la Carrera de la Cruz Roja cuenta con otros muchos alicientes que la convierten en una prueba muy atractiva. Su circuito, de 5 kilómetros es apto para todos los niveles. Se trata de una carrera ideal tanto para los que buscan mejorar sus marcas como para los que se están iniciando en el running. La prueba puede completarse también andando por lo que no hay excusa. La salida se dará a las 9:00 horas desde el Paseo de La Alameda y a continuación pasará también por Puente de Aragón, Plaza América, Paseo de la Ciudadela, Puente del Real, Calle del General Elio, Avda. de Blasco Ibañez, Avda de Aragón y de nuevo Paseo de la Alameda donde estará ubicada la meta. Cruz Roja organizará diversas actividades para los más pequeños así com recogida de alimentos no perecederos.



Un año más, la Carrera de la Cruz Roja cuenta con la colaboración de SUPER y Levante-EMV.

Al inscribirse, los participantes pueden optar por la modalidad 'carrera' o 'marcha a pie/marcha nórdica' (ésta última no es competitiva). La inscripción cuesta 7 euros y puede hacerse hasta el 02 de mayo de 2019 a las 20:00 horas a través de www.cruzroja.es También se ha habilitado una cuenta 'dorsal 0' para todos los que quieran colaborar.