Una camiseta hecha para deslumbrar

Una camiseta para deslumbrar y un sorprendente anuncio para televisión, webs y pantallas de cine. El Maratón de València Trinidad Alfonso EDP lució músculo y reveló que la cifra de inscripciones, un 65 por ciento superior a la de hace un año por estas fechas, hace prever que los dorsales se agoten incluso uno o dos meses antes, según valoró Paco Borao en el acto de presentación de las camisetas Luanvi y del spot promocional.

El mejor maratón de España, aspirante a la nueva Etiqueta Platino de la IAAF que en 2020 tendrán de inicio los seis 'majors', presentó unas camisetas diseñadas por Luanvi, marca deportiva de la prueba, que cuentan con tejido Cool Skin de alta calidad que aporta frescura y ligereza al corredor.

La principal novedad de esta edición es el componente reflectante en su diseño, sobre el color azul pasarela, un elemento diferenciador muy relacionado con el mensaje del spot de este año para incentivar inscripciones de aquellos corredores que todavía no la han formalizado. Además, la leyenda "42K VALENCIA We Are Marathon" completa el diseño.

Vicente Tarancón, presidente de Luanvi, destacó que además de la innovación en el tejido reflectante, "este año se ha realizado un importante esfuerzo para ofrecer a todos los corredores la posibilidad de elegir hasta el día 30 de junio su camiseta oficial con manga corta o tirantes durante el proceso de inscripción".

Además, todos los participantes que tengan en Valencia Ciudad del Running su objetivo de cruzar la meta sobre la pasarela pueden conseguir la camiseta de entrenamiento, rediseñada tras el éxito de esta iniciativa pionera entre los maratones del mundo, según recordo'.

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos y de la AIMS, indicó que el objetivo en 2019 es que 25.000 participantes puedan lucir su camiseta oficial, y confirmó que "ya llevamos más de 12.000 inscritos, lo que supone que casi hemos alcanzado la mitad del límite de dorsales disponibles".

"En un símil con el maratón, ahora nos enfrentamos a la parte más dura, que es superar el muro para alcanzar con éxito la meta que es agotar dorsales como ya sucedió el año pasado por primera vez en nuestra historia".

"El que espere probablemente se quede sin dorsal", vaticinó Paco Borao. El objetivo son 25.000, y llevamos más de 12.000. El año pasado cerramos por primera vez semanas antes, pero este año será meses antes».

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, añadió sobre la campaña que "ya hemos conseguido que València sea la ciudad del running, y ahora la hemos convertido en la primera ciudad capaz de hablar con sus corredores. Por primera vez le damos a una ciudad la capacidad de comunicarse. Y para ello, transformamos cada uno de sus rincones en un soporte a través del cual expresarse: edificios, vallas, muros...", en referencia a las imágenes del anuncio promocional, en el que cuatro corredores recorren lugares muy conocidos de València.



'Valencia te habla'

Durante la presentación, los clubes de Valencia Ciudad del Running, patrocinadores oficiales y demás invitados al acto pudieron ver en primicia el nuevo anuncio que la organización ha creado para promocionar la prueba e incentivar las inscripciones.

El anuncio tiene a València como protagonista, que es quien les anima, reta y motiva para que elijan su maratón como próximo objetivo. Corredores de diferentes edades y sexos entrenan por sus calles mientras la ciudad les habla y lanza mensajes a través de los muros de sus edificios, de su asfalto, de vallas publicitarias e incluso de una gran proyección en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe en una Ciutat de les Arts i les Ciències, que volverá a acoger la salida y meta más espectaculares.

La campaña se emitirá en televisión nacional y autonómica en la Comunitat Valenciana y cuenta con versiones internacionales en inglés para su difusión online en Europa, así como traducciones en francés e italiano, con el objetivo de que el Maratón Valencia, que ya ha anunciado que este 2019 tiene como objetivo aspirar a la nueva Etiqueta Platino de la IAAF, siga creciendo a nivel internacional.