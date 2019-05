RunCáncer llega a los 75.000 euros en Almussafes

RunCáncer-AECC Valencia, el circuito de carreras y marchas contra el cáncer 100% solidarias que este 2019 celebra su V edición, ha despedido este domingo el mes de mayo en Almussafes, superando los 75.000€ de recaudación en lo que llevamos de año.

Así, tras la celebración de las 24 primeras pruebas de esta edición, el Circuito RunCáncer - AECC Valencia alcanza los 75.204€ de recaudación. Además, RunCáncer ha reunido ya a 21.126 personas que se han sumado a alguna de las pruebas celebradas hasta la fecha para ayudar en la lucha.

En concreto, este domingo, la carrera y marcha de Almussafes ha despedido el mes de mayo reuniendo a cerca de 1.000 personas que han logrado sumar un total de 4.640€.

En clave deportiva, los ganadores de la carrera de 5 kilómetros han sido Julio Torres (16:42), Jorge López (16:58) y Juan Bautista Sánchez (17:15), corredores todos ellos del club Crespo Runners.

En categoría femenina, han subido al pódium Mónica Pilco (20:41, The Kenyan Urban Way), Ana Sofía Chanza (22:29, C.A. Alcàsser) y Ana Hernández (22:37, The Kenyan Urban Way). Las clasificaciones completas pueden consultarse en www.toprun.es.

Las pruebas de RunCáncer volverán el primer fin de semana de junio, cuando se celebrarán las marchas de Jarafuel, Enguera, Guadassuar y Benigànim, y la marcha y carrera de Utiel.

'Dorsal 0' 100% solidario

Cabe recordar que el CircuitoRunCáncer - AECC Valencia ofrece la posibilidad de adquirir el 'Dorsal 0' para que los interesados en colaborar, pero que no puedan participar físicamente en las pruebas, puedan hacerlo adquiriendo este 'Dorsal' 100% solidario.Se puede colaborar (desde 5€ hasta 100€) de una forma muy sencilla y online a través de la web de www.toprun.es.

La recaudación de estad donaciones, que no dan derecho a participar en las pruebas, se sumará a la cantidad final recaudada del Circuito a través de la venta de dorsales de marchas y carreras. El 100% de la recaudación se destinará a proyectos de investigación oncológica para luchar contra la enfermedad.



Balance RunCáncer

? Recaudación RunCáncer 2015: 66.245€ (1 beca)

? Recaudación RunCáncer 2016: 146.865€ (6 becas)

? Recaudación RunCáncer 2017: 252.462€ (5 becas)

? Recaudación RunCáncer 2018: 309.135€ (5 becas)

? Recaudación RunCáncer 2019 hasta la fecha (24 pruebas celebradas): 75.204€

? Recaudación acumulada desde 2015 hasta la fecha: 849.911€

? Total de Becas de investigación contra el cáncer financiadas hasta la fecha: 17



Sobre AECC Valencia

AECC Valencia lleva más de 60 años luchando en Valencia contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación como puntales para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por casi 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.900 colaboradores en toda la provincia y cerca de 15.000 socios.