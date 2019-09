Vuelve el Circuito Divina Pastora

El paréntesis veraniego ha terminado. Valencia Ciudad del Running vuelve a ponerse en marcha con las grandes citas del 27 de octubre (Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso) y 1 de diciembre (Maratón Valencia Trinidad Alfonso) en el horizonte. Este fin de semana regresa la acción por todo lo alto: con una nueva cita del Circuito Divina Pastora.

El Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares Ciudad de Valencia, organizado por la Fundación Deportiva Municipal, regresa este domingo, 22 de septiembre, con su prueba más veterana: la XLIII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre. Tras el parón estival, los corredores se medirán en una prueba de 6200 metros, con salida y meta en el Bulevar Sur. Como en todas las carreras del Circuito, los atletas con dorsal preferente saldrán a las 9:00 horas; el resto, a las 9:04 horas, mientras que los que opten por marcha a pie o marcha nórdica arrancarán a las 9:05 horas. Tras la prueba, tendrán lugar las carreras infantiles no competitivas para menores de 14 años

7K de Silla

El Club Deportivo Saladar organiza laIII Edición de 7K Saladar-Silla que se celebra esta tarde. El de una distancia de 7 kilómetros, transcurre por circuito rural por caminos de tierra que permiten disfrutar de toda la belleza paisajística de l'Albufera de València. La prueba comenzará a las 19:00 horas desde las instalaciones del CD Saladar.



La agenda

El verano se despide dejando un fin de semana repleto de carreras de todo tipo a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. En Benagasil se celebra la tradicional Pujada a la Montieleta. Carlet, Bétera y l'Alqueria de la Contessa celebran sendas Voltas a Peu. Mientras, Alicante celebra su Medio Maratón Aguas de Alicante. En l'Alcora también se correrá 21 kms pero de montaña. Massanassa y Massamagrell celebran carreras solidarias. En el mundo del trail destaca la celebración del Trail de Higueruelas de 14,3 kms que se celebra mañana.