"La Media Maratón no es mi objetivo, es un paso más hacia el Maratón"

Una de la atletas que más miradas acaparará este domingo es Marta Esteban. Primero porque corre en casa y segundo, porque vuelve a una gran prueba en València por la puerta grande, tras la lesión que le impidió estar el año pasado en la línea de salida del Medio Maratón y Maratón. Por si eso fuera poco, la atleta valenciana del CA Serrano afronta el Medio Maratón como un gran test para su objetivo principal: el Maratón València Trinidad Alfonso EDP que se celebrará el 1 de diciembre.

«La Media no es mi objetivo, es un paso más, un buen test de cara al Maratón», afirma la atleta valenciana que pese a todo afirma: «Yo voy a ir a tope. Pero lo cierto es que estoy preparando un maratón y por tanto, no es lo mismo que preparar una media, no estoy igual de rápida que si la preparación hubiera sido para los 21k. Preparar un maratón supone una carga de kilómetros mucho más exigente».

Marta espera que las molestias físicas que arrastra los últimos días no le impidan disfrutar de la carrera: «Tengo las sobrecargas normales de cuando preparas un maratón, al final tienes molestias por todas partes pero espero ir solucionándolas o al menos augantándolas y que no me impidan rendir».

Marta Esteban lleva semanas centrada en la preparación del Maratón de València, una prueba que tiene fijada en rojo en su agenda anual ya que será donde busque la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello tendrá que parar el crono por debajo de 2:29:30, la mínima exigida para participar en el maratón olímpico, que se celebrará en Sapporo, a 900 km de la capital del país nipón, en busca de temperaturas más frescas: «Mi marca es 2:30:47, sé que es muy difícil, pero tengo que intentarlo, iré al límite, no queda otra».

La victoria en el Gran Fondo de Paterna organizado por su club, el CA Serrano, el pasado 13 de octubre, le da confianza a Marta Esteban para afrontar el Medio Maratón de València: «La verdad es que no me esperaba que me fuese tan bien, me sorprendí a mí misma. Eso que es una carrera dura, con subidas y bajadas y hacía mucho calor».

Ahora, Marta está haciendo un promedio de 175 kms semanales, aunque afirma que «no es mucho». «Estoy haciendo menos kilómetros que en otras ocasiones, he cambiado la forma de entrenar, hago menos kms pero más calidad».

La atleta valenciana confiesa que tiene muchas ganas de cruzar la pasarela azul del Maratón de València el próximo 1 de diciembre: «El año pasado corrí la 10K porque salía de una lesión y no pude preparar el Maratón. La última vez que corrí los 42K en València fue en 2016, así que ya tengo ganas de volver a disfrutar de esa gran carrera en casa».

En los últimos meses Marta Esteban ha desgastado zapatillas en Italia, donde ha estado varias semanas entrenando con un grupo de atletas de élite: «ha sido una gran experiencia, me ha permitido conocer otras formas de entrenar e incluso he hecho alguna carrera». Entre ellas, el Medio Maratón de Turín en el que acabó tercera.

La atleta valenciana augura otra gran carrera en València este domingo, 27 de octubre: «València tiene un circuito espectacular, el ambiente es buenísimo...». La valenciana espera que se vuelva a batir el récord del mundo femenino: «hay calidad para ello, aunque yo a las primeras no las veo».