"Un récord del mundo es posible en València"

Marc Roig debuta en este Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP como seleccionador de atletas élite internacionales. Conocido por residir en Kenia y ser el fisioterapeuta de Eliud Kipchoge, plusmarquista mundial de maratón y primer hombre en bajar de dos horas en la distancia aunque de forma no homologada, está muy orgulloso por el plantel de atletas que correrán en València, especialmente en una carrera femenina que promete emociones fuertes en la lucha por el récord del mundo. Pero Marc Roig va mucho más allá y ya piensa en el maratón, el de este año y el del año que viene...

¿Qué tal su primera experiencia como seleccionar élite de València?

Nervioso, como es lógico, primeras veces siempre son difíciles, pero estamos muy bien, hemos conseguido un plantel de altísimo niel y el día nos acompaña. Seguimos soñando al máximo, sobre todo estoy muy orgulloso de la carrera femenina, con un plantel que no se ha dado en ninguna, y ojalá, ojalá, caiga el récord del mundo.



Cada vez el listón está más alto...

Lo ha dicho Paco Borao en la rueda de prensa. El día que dejemos de intentar batirnos y batir a los demás el atletismo se acbaa. Es un deporte de superación personal y global. en esa batalla está Valencia y lucharemos para ello.



La estrategia de liebres será importante.

Trabajamos con liebres muy fiables y muy buenas, que son capaces de llevar a ritmo de récord del mundo a los atletas en las dos carreras, la masculina y la femenina.



Estará cansado que le recuerden por ser el fisio de Kipchoge. ¿Cómo vivió lo de Viena?

Fisio es una de las facetas. Lo de Viena fue una pasada, no lo viví porque me tocó quedarme en Kenia, con un país volcado con Kipchoge y su proyecto. Fue estatosférico cuando se vio que realmente lo conseguía. No soy muy fan del fútbol, pero fue casi como cuando la selección gana el Mundial.



¿Se verá pronto un menos dos horas en un maratón oficial?

Creo que todavía falta, pero muy lejos tampoco estamos. En el 2:01, luego el 2:00 pero luego esto se acerca.



Las liebres, zapatillas especiales..., ¿qué diría a los que le critican...?

Esa no era su batalla ni su justificación, quería demostrar que se podía correr en menos de dos horas y lo demostró. Ha demostrado que se puede hacer.



Este año es de transición en el Maratón, pero en 2020 Juan Roig quiere intentar el récord del mundo en València...

Juan Roig habla muy fuerte del récord del mundo. Él conoce la ambición de las carreras de València, se implica como el que más y exige que València sea la mejor ciudad del mundo para correr. Seguimos soñando con ello. Juan Roig está poniendo el listón muy alto. E intentaremos cumplirlo.



¿Tiene València condiciones para ello?

València tiene todos los ingredientes completos para no ponerse ninguna barrera, ningún límite. Un récord del mundo de maratón es posible en Valencia, veremos cuándo llegará, pero por supuesto es posible.



Este año el objetivo es ambicioso, bajar de 2:04...

Sin duda. El plan B es mejorar los 2:04:31, récord del circuito, pero aspiramos a mucho más y queremos una carrera de 2:03:00