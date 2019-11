El 10K busca despedirse con récord mundial

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso-EDP se celebrará este domingo con un cartel de lujo y una participación récord de 25.000 corredores en una jornada en la que se despedirá la prueba del 10K , que en su última edición buscará el récord mundial de la distancia.



La organización de la carrera, distinguida con la Gold Label IAAF desde 2016 y reconocida ininterrumpidamente como mejor maratón nacional desde 2014, quiere superarse y junto al récord de 25.000 inscritos para esta edición cuenta con otros 7.000 que participarán en el último 10K, que se había celebrado de forma paralela al maratón desde 2011.



Pocos pueden decir que llegarían a estas cifras cuando la Sociedad Deportiva Correcaminos arrancó la primera maratón de València en 1981. "Hoy es el fruto del ayer y la búsqueda de la excelencia. Tenemos la cultura del esfuerzo como lema y tras una meta nos fijamos otra. En 2010, eran 3.400 corredores y a partir de esa fecha, la ciudad y Correcaminos se plantearon que el Maratón podía ser un gran evento. La Fundación Trinidad Alfonso puso los cimientos y nunca agradeceremos todo lo que está poniendo. Hemos pasado de 3.000 corredores a los 25.000 de ahora", ha explicado Paco Borao, presidente de la SC Correcaminos en la presentación de los corredores élite de la prueba.



Este 10K, que también cuenta con la Gold Label IAAF, quiere celebrar a lo grande su última edición y por ello se busca batir el récord del mundo masculino (Leonard Patrick Komon, 26:44, Utrecht 2010) con una apuesta de primer nivel como es la presencia de Joshua Cheptegei.



El ugandés viene de proclamarse campeón mundial de 10.000m en la pista catarí del Khalifa International Stadium, ya se colgó el oro mundial de campo a través el pasado marzo en Aarus (Dinamarca), es líder del ránking mundial de la distancia en pista (26:48:36), cuenta con un mejor registro personal sobre asfalto de 27:16 (Durban 2018).





