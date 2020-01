Palmarés de la San Silvestre de Valencia

Abderrahman El Khayami y la valenciana Laura Méndez se proclamaron vencedores de la 36 San Silvestre de València, en un histórico doblete de la pareja de atletas del Playas de Castellón. Ambos fueron los más rápidos en la única categoría absoluta masculina y femenina de esta multitudinaria y festiva carrera con la que la ciudad del running despidió otro año inolvidable, con el récord del mundo en el último 10K Valencia Trinidad Alfonso, y plagado de pruebas que crean afición.

Pese al frío y la humedad de la noche, el centro de València se cerró al tráfico para que los cerca de 17.000 inscritos pudieran disfrutar de las calles iluminadas y engalanadas para las fiestas navideñas.

Al margen de los 400 atletas que compiten por los podios masculinos y femeninos, la gran mayoría acuden en grupos y con ganas de pasárselo bien, no solo clubes de corredores, sino también familias enteras. Y sobre todo, y como marca la tradición de las San Silvestres, ataviados con disfraces navideños o no, o con algún detalle que haga diferente esta carrera en la que correr, si se puede entre la multitud, es lo menos importante. El buen humor y la diversión priman entre la marea humana, provocando sonrisas entre aquellos que no corren, público de todas las edades que llena las aceras en un intermedio quizá de las últimas compras.

El Khayami, especialista del 1.500 m que reapareció en diciembre tras un mes de baja por un accidente laboral y una operación, y ganador hace dos semanas del cross de Benicarló también junto a Laura Méndez, fue el más rápido en completar los 5,3 km por el anillo interior de València, con un crono de 14:58. Segundo acabó Jaouad Chemlal, ganador hace un año, y tercero Ismael Quiñones, quienes compartieron podio y tiempo (15:03).



Cuarta corona de Laura Méndez y estreno de El Khayami

Laura Méndez repitió victoria por cuarta vez en València (2013, 2014, 2016 y 2019) con un tiempo de 17:17, mientras que segunda fue Carla Masip, con 18:03, y tercera Ángeles Ruiz, con 18:16.

La de Almussafes, residente en el Port de Sagunt, alcanzó así a otra ilustre valenciana, Isabel Checa, de Silla, con cuatro victorias en la San Silvestre de la capital del Túria. Pero lejos aún de las ocho que encumbran a Marta Fernández de Castro como la mejor corredora en la despedida del año, cinco de ellos consecutivos entre 1993 y 1997.

En categoría masculina nadie ha logrado dominar con regularidad el palmarés como lo hizo José Antonio Redolat, con nueve triunfos entre 1996 y 2009, cinco de ellos consecutivos (entre 1996 y 2000).

La San Silvestre de València cumplió 36 ediciones y lo hizo de manera solidaria, pues un euro de cada inscripción (más de 17.000, por tanto), se destinaron a la Asociación de Familiares Alzheimer Valencia (AFAV). La prueba está organizada por la Fundación Deportiva Municipal con la colaboración de la SD Correcaminos y El Corte Inglés.



Las últimas San Silvestres

Aunque hace días que se suceden las San Silvestres a lo largo y ancho de la Colmunitat Valenciana, lo tradicional es correr esta carrera la víspera de año nuevo.

Así, este martes 31 de diciembre otras localidades toman el relevo a València, algunas con miles de participantes e inscripciones abiertas hasta poco antes del pistoletazo de salida.

Elda, con cerca de 9.000 inscritos, Alcoi, Crevillente, Benicarló, Castelló y Pilar de la Horadada, entre otras, celebran este último día del año sus San Silvestres.

Y sin ser una San Silvestre como tal, pero justo tras las campanadas, La Font de la Figuera abrirá el año con la 45 edición de su peculiar 'Carrera de Calçotets' en la que los más jóvenes desafiarán al frío con dos vueltas a la plaza mayor en ropa interior, preferiblemente roja, como marcan los cánones.