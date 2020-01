Kipchoge y Bekele se retan en el Maratón de Londres

El etíope Kenenisa Bekele y el keniano Eliud Kipchoge, los dos maratonianos más rápidos de la actualidad, coincidirán este 26 de abril en el maratón de Londres, ha confirmado este viernes la organización de la prueba.

El cuatro veces ganador en la capital británica, Kipchoge, posee el actual récord mundial con una marca de 2 horas, 1 minuto y 39 segundos en la carrera de 2018 en Berlín. Bekele, por su parte, llegó a dos segundos de esa marca el año pasado en la capital alemana y se hizo con el segundo mejor crono de todos los tiempos.

Bekele habló de "asuntos pendientes" al referirse al objetivo de conseguir su primera victoria en Londres y vencer a Kipchoge por primera vez en su quinto encuentro sobre la clásica distancia de 42.195 kilómetros, después de dos duelos en Londres 2016 y 2018.

"Estoy ansioso por competir contra Eliud una vez más. Hemos tenido muchas grandes batallas a lo largo de estos años en las pistas, las carreteras y el campo a través. Es un atleta especial y lo demostró nuevamente con sus magníficos logros del año pasado. Siento que mi victoria en Berlín demostró que todavía soy capaz de ganar las carreras más grandes del mundo y en tiempos de clase mundial", explicó Bekele.

En octubre pasado, Kipchoge corrió 1:59:40 en Viena para convertirse en el primer hombre en cubrir la distancia por debajo de las dos horas. Sin embargo, la World Athletics no homologó el récord, al no producirse en una carrera oficial ni en un recorrido homologado; además, el descanso de las liebres, que podían entrar y salir haciendo rotaciones, y el hecho de que no se realizase control antidopaje fueron otros de los impedimentos para que el crono no se colase entre los oficiales.

Kipchoge ha ganado 11 de los 12 maratones en los que ha participado, incluida la carrera olímpica de 2016 en Río. Solo perdió en su carrera debut en 2013 en Berlín, quedando segundo detrás de su compatriota Wilson Kipsang, suspendido provisionalmente por dopaje.

Si el keniata nunca ganó un título importante en pista, Bekele tiene ocho, tres en los Juegos Olímpicos y cinco en los Mundiales, y todavía es el poseedor del récord mundial de 5.000 y de 10.000 metros. Sus mejores momentos en maratón son las victorias de 2016 y 2019 en Berlín y de 2014 en París.

Ambos podrían volver a coincidir en el maratón olímpico de Tokio, en un año en el que el Maratón de València aspira a dar otro gran salto hacia adelante en su 40 aniversario aunque tiene la competencia de Berlín a finales de año.