El Maratón de València tira la caña a Kilian Jornet

El popular atleta español de carrera de montaña y esquí de montaña Kilian Jornet se ha fijado la Pierra Menta, la Pikes Peak y un nuevo ascenso al Himalaya como sus principales objetivos para 2020, en el que no descarta probar alguna prueba de asfalto llana, en las que se ha especulado desde hace tiempo sobre el nivel que podría ofrecer.



En una serie de tuits en los que va exponiendo sus intenciones durante este año, finaliza diciendo que "a veces dije que nunca correría en el asfalto. Pero..., más tarde aprendí a no decir nunca nunca... así que si el entrenamiento lo permite trataré de correr algo plano".





