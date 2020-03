El Ekiden Valencia también se cancela

Este año tampoco se celebrará el Maratón por Relevos Ekiden Valencia. La prueba, que iba a celebrarse el 10 de mayo se cae también del calendario a causa de la pandemia del coronavirus. Pese a que la fecha de la prueba está fuera ya del periodo de Estado de Alarma decretado por el gobierno hasta el próximo 11 de abril, la organización, a cargo del CA 10K Valencia, ha optado por suspenderla a causa de la incertidumbre de la situación actual.

De esta forma, Valencia, la ciudad del Running, vuelve a quedarse por segundo año consecutivo sin su maratón por relevos. El año pasado, la prueba se suspendía por falta de patrocinio y éste, había regresado al calendario por la puerta grande creando gran expectación. Habrá que esperar a 2021 para volver a intentarlo. La organización no se plantea el aplazamiento, es decir, celebrarlo en otras fechas más adelante, sino que simplemente, cancela la presente edición sin fecha de celebración. Estaba previsto que este año participasen 1000 equipos de seis miembros, es decir, alrededor de 6.000 corredores. Ya eran más dse 500 los equipos inscritos. En los próximos días, los capitanes de cada equipo inscrito, recibirán el reembolso de su inscripción : 78 euros en e caso de la inscripción ordinaria y 150 euros en el caso de la inscripción VIP. Lo único que no se devolverá son los gastos de gestión de inscripción online (1,75 euros y 3,75 respectivamente). En un comunicado enviado a los capitanes, la organización aclara: "Se devolverá directamente al capitán de la misma forma que se abonó. No tenéis que hacer nada. La devolución será de forma automática y se realizarán poco a poco durante las próximas semanas. Si el día 14 de abril no habéis recibido dicha devolución, el capitán deberá escribir un correo electrónico inscripciones@toprun.es