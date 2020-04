La broma de Kilian Jornet por el 1 de abril

El esquiador, corredor de montaña y alpinista Kilian Jornet ha anunciado este miércoles que deja el trail running para dedicarse a la pesca, ya que necesita "reposo y estar solo", aunque se trata de una broma en el 'April Fools' Day', el Día de los Inocentes en muchos países que se celebra el primero de abril.

"He estado corriendo muchos años por todo el mundo y ha sido muy divertido, pero necesitaba algo de calma, de descanso y de estar solo, así que he encontrado la actividad perfecta para ello", aseguró en un vídeo publicado por él y por Salomon en el que se le ve yendo a pescar.

Por la seriedad de Kilian, por contarlo como si fuera verdad, muchos han 'picado el anzuelo' de que Jornet dejaba el trail running, donde es uno de los mejores de la historia, para dedicarse a la pesca de la mano de Salomon, presentando una caña S-Lab "especial" para él, siendo "ligera".

"He estado con Salomon los últimos 15 años así que confío en ellos, de verdad, y me han seguido en todas mis aventuras. Especialmente, tienen un gran servicio en esquís, en bastones, así que, ¿por qué no probar las cañas?", prosiguió el de La Cerdanya.

"No necesitamos mucho para ser felices", aseguró un Kilian que aparece en el vídeo yendo a pescar en un paraje nevado. Por su parte, el equipo de marketing de Salomon se tira al agua presentando esa hipotética caña de pescar especializada y centrada en el atleta de montaña.

"He corrido más de 15 años, ha sido un gran placer competir con tan grandes atletas y conectar con gente del trail running. Nunca imaginé dónde me llevaría. Pero es tiempo de relajarme. Será extraño para la gente imaginarme sentado al final de un muelle con mi caña de pescar, pero es un cambio bienvenido", apuntó Jornet en su cuenta de Instagram siguiendo con la broma.

"El pez no te pide 'selfies' o espera que yo rompa algún récord, sólo quiere probar el gusano al final del hilo, y esa simplicidad ha sido buena para mí después de tanto años de ir tan rápido como fuera posible. Gracias a todos por vuestro apoyo durante estos años", concluyó.

