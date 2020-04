Un Maratón casero contra el coronavirus

La próxima carrera se corre en casa. Y además con un fin solidario para combatir los efectos negativos de la pandemia del Covid-19 sobre la economía de las familias. El Club Atletismo Vilamarxant y la casa de cronometraje Cronorunner han organizado una Maratón por equipos y una carrera de seis kilómetros que se correrá desde los salones, los pasillos y los tejados de cada casa. Será el 3 de mayo, en pleno confinamiento todavía, y a partir de las 10 horas.

El objetivo es doble. Por una parte intentar conseguir que la gente haga un poco más de deporte, dado que ya muchos están experimentando con el deporte indoor. Y, por otra, recaudar fondos para la campaña que Cruz Roja tiene activada contra los efectos del Coronavirus, Cruz Roja Responde, que ha permitido ayudar a miles de personas en toda España. De hecho, los dos euros que cuesta la participación en la carrera serán íntegramente de carácter solidario.

En la iniciativa solidaria participan también, con aportaciones de diferente tipo, empresas como El Corte Inglés, Caixa Popular, la empresa multiservicios Advanced Facility Services, las marcas deportivas Asioka y 42K y la agencia Keroauc Comunicación.

Los seis kilómetros de la carrera se podrán desarrollar de 10 a 14 horas del domingo 3 de mayo en cintas de correr o en zonas privadas, sin salir a la calle. Si se apuntan como mínimo siete integrantes de un club, su tiempo contabilizará también en equipo (al haber completado los 42 kilómetros). Al finalizar, habrá clasificaciones individuales y por equipos.

"La cita, además, está basada en la honorabilidad y la deportividad de los participantes ya que la organización no tiene la posibilidad de establecer chips o medidas de control. Por tanto, se recibirá por correo electrónico el resultado de cada uno y con eso se elaborarán los listados de clasificación. Al no ser competitivo, solamente solidario, nos fiaremos de los participantes porque sabemos que mayoritariamente la gente es deportiva y ética", argumenta el entrenador del CA Vilamarxant y uno de los organizadores, Miquel Caurín.

La organización también ha activado una Fila 0 para la gente que quiera aportar su granito de arena solidario sin realizar la prueba deportiva. Tanto la inscripción como las clasificaciones y toda la información se encuentra en la lujosa página recién estrenada por Cronorunner (www.cronorunner.com). Al no ser una carrera competitiva no habrá premios por ganar ni colectiva ni individualmente, aunque si? que se podrá consultar la posición, tiempo, tabla por categoría, estadísticas y clasificación de equipos, etc. Lo que si? que habrá será premios colectivos por número de inscritos.

Los tres equipos con más inscritos tendrán regalos de prendas textiles de Asioka y 42K para sortear entre los miembros que han participado. En las redes sociales del Reto (https://www.facebook.com/Reto-Solidario-Covid-110500763967353/?modal=admin_todo_tour) se encuentra toda la información y se realizarán sorteos entre los participantes.