El Circuito de Carreras de València se cancela hasta septiembre

La Fundación Deportiva Municipal ha decidido cancelar todas las pruebas que quedaban por realizarse antes de verano del Circuito de Carreras Populares de València.

Así, quedan canceladas la VII Carrera José Antonio Redolat, que tenía lugar el 26 de abril, la II Cursa i Marxa conta l'Escleròsi Múltiple, que tenía fecha para el 24 de mayo y la III Carrera Marta Fernández de Castro, que se disputaba el 14 de junio. Estas carreras se unen a la Volta a Peu Runners Ciutat de València, que se anuló el pasado marzo, con lo que son cuatro las pruebas canceladas.



Próximas pruebas

Así pues, la siguiente carrera, la XLIV Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, se realizaría el 20 de septiembre, aunque dependerá de cómo avance la crisis sanitaria y de las medidas que dicten las autoridades.

También estarían en calendario la IX Carrera Universitat de València (4 octubre), la II Volta a Peu per la discapacitat Ciutat de València (1 noviembre) y la XI Volta a Peu de les Falles, que cerraría el Circuito el 22 de noviembre.



Devolución del dinero

La FDM ha anunciado que a partir del 23 de septiembre se abrirá un plazo de un mes para solicitar la devolución de las carreras no celebradas (1,22€ por prueba) . Además, se dará la opción de donar ese importe a la entidad Cruz Roja.

Pasado este plazo, todos los que no hayan respondido se les descontará el importe de las carreras no celebradas en el momento de la inscripción a la edición del Circuito de Carreras Populares de 2021.

Los inscritos recibirán un correo electrónico en el mes de septiembre en el que se os indicará cómo realizar los trámites anteriores.