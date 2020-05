Maratón Valencia lanza un plan de entrenamiento de 4 semanas para recuperar la forma

Después de casi dos meses sin poder correr, muchos runners han retomado estos días los entrenamientos. Pero volver a correr después de un paréntesis tan largo es complicado. A muchos les han surgido dudas, agujetas... Para ayudar a los runners en su camino hacia la recuperación de su forma física con seguridad y evitando las lesiones, Valencia Ciudad del Running pone en marcha una nueva iniciativa. Todos los inscritos al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP o bien al Medio Maratón de Valencia recibirán este martes 6 de mayo o en los próximos días, un email anunciando la puesta en marcha de un plan de entrentrenamiento de cuatro semanas dirigido por el entrenador del CA Serrano José Garay, director de los Planes de Entrenamiento del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

El Plan consta de una planificación de 4 semanas y comenzará a partir del próximo lunes, 11 de mayo. Todos los inscritos al Maratón o Medio Maratón podrán solicitar su plan contestando en el mismo correo que recibirán. El funcionamiento será idéntico al de los Planes del Maratón. Es decir, cada domingo, el corredor inscrito al plan, recibirá en su correo electrónico la planificación de la próxima semana. Así, el plan de la semana que viene llegará este domingo, 10 de mayo. A diferencia de los Planes del Maratón, en los que al inscribirse se podía elegir entre diversos objetivos de marca, este plan de activación y de vuelta al running será genérico y cada uno lo adaptará a sus ritmos. Además, José Garay, dará consejos para que la vuelta al atletismo popular sea un éxito después del confinamiento. El objetivo es crear una base sólida para empezar a trabajar de cara ya a la planificación de los grandes objetivos de la temporada: Medio Maratón y Maratón de Valencia.



Carta de José Garay a los corredores

José Garay manda este mensaje a todos los corredores animándoles en esta nueva fase de la preparación: " No podemos imaginar la ilusión que me hace saludar a todos de nuevo, porque muchas cosas han cambiado desde la última vez que hablé con vosotros. Los últimos meses la sociedad se ha visto obligada a cambiar sus costumbres y hemos tenido que modificar nuestros hábitos entre muchas otras cosas, no hemos podido salir a correr y la actividad deportiva se ha tenido que ajustar a las posibilidades de cada uno en su casa. Como consecuencia, nuestra condición física junto con el estado de forma individual ha disminuido de forma importante y, con todo ello, han surgido dudas de cómo afrontar a partir de estos momentos la preparación del Maratón Valencia .

Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque estamos a tiempo de recuperar el estado de forma perdida y realizar la mejor planificación posible para llegar el próximo 6 de diciembre, en las condiciones óptimas deportivas de afrontar el maratón con todas las garantías. Por este motivo, queremos estar en una habitación en las próximas semanas. Voy a realizar un mesociclo de introducción que os guiando en la progresión de cargas, establecer una estructura semanal con todos los elementos de entrenamiento necesarios en estos momentos y resolver dudas que irán planteando con el paso de los días.

El plan no está adaptado a niveles de rendimiento, tiene un carácter general y puede interpretarse con facilidad. Se Mandara establecido por Correo y Vendrá Acompañado de INSTRUCCIONES Para Que separe los Objetivos de Proceso Q ue voy a establecer.

El Maratón Valencia se ha convertido en el gran objetivo del año, que trasciende más allá de lo puramente deportivo. Preparar un maratón, no es salir a correr, es mucho más, porque cada zancada tiene un sentido que nos motiva a ponernos las zapatillas cada día. Cada sesión que interioriza nuestro organismo, se complementa con la anterior y con la posterior, porque la suma de todas ellas ofrece el equilibrio y la mejora de nuestras capacidades. Cada entrenamiento es superar una dificultad, como nos pasa en nuestras propias vidas, por eso nos seduce tanto la preparación, porque nos ofrece un proceso de mejora constante que nos eleva nuestro estado de forma, donde no podemos imaginar.

Seguro que tenéis muchos motivos para seguir adelante y creer en vuestras posibilidades, desafiando al maratón de llevar a cabo un largo camino por recorrer de transformación personal. "Por todo esto y seguro que por muchas cosas más, la Organización del Maratón Valencia , mi club Cárnicas Serrano y yo, estaremos empujando, apoyando y mostrando toda nuestra experiencia para llevar a la línea de salida".