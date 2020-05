Borao, en la comisión mundial de expertos que analiza la vuelta de las grandes carreras

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, y el doctor Luis Cort, director médico del Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, han sido invitados a formar parte de la 'Outbreak Prevention Taskforce', la comisión de trabajo creada por la World Athletics (WA) y el International Institute for Race Medicine (IIRM) para trabajar en la creación de una guía de prevención de brotes de enfermedades en los grandes eventos y planificar a la vuelta a la actividad tras la COVID-19.

En esta comisión de expertos están representados a través de sus responsables médicos la Unión Internacional de Ciclismo (UCI), International Ski Federation (FIS), International Triathlon Union (ITU), International Paralympic Committee (IPC) y la World Rowing (FISA), así como el professor Brian McCloskey del Centre on Global Health Security, Royal Institute of International Affairs (Chatham House), un experto independiente en prevención de brotes y miembro del WHO Novel Coronavirus-19 Mass Gatherings Expert Group.

Tanto Borao, también presidente de la AIMS, como el doctor Cort han sido invitados personalmente a participar en la 'taskforce' por el Medical Manager del Departamento de Ciencia y Salud de la World Athletics, Paolo Emilio Adami, debido a su experiencia en celebración de grandes eventos y maratones, en el caso del primero, y a su valorado trabajo en el Maratón Valencia, en el caso del segundo.



Prevenir y planear la vuelta

En concreto, el objetivo de esta comisión es crear y difundir unas recomendaciones para prevenir brotes de enfermedades en eventos masivos, así como proporcionar unas pautas a los organizadores de las carreras y a los órganos rectores del deporte, incluida una herramienta de evaluación de riesgos dedicada al riesgo de brotes, planes de mitigación y sugerencias de planes de contingencia. Igualmente, se busca asesorar a las grandes carreras, los organizadores y los organismos rectores del deporte sobre cómo planificar la vuelta a la actividad después de la pandemia de COVID-19 o futuras situaciones similares.

Otro de los trabajos de esta 'taskforce' será recopilar y analizar datos para determinar si los sobrevivientes de COVID-19 tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades o lesiones al participar en eventos de resistencia y/o actividad intensa y determinar las mejores prácticas.



Inicio de los trabajos

La comisión se ha puesto en marcha rápidamente. Tras los primeros contactos, el grupo de trabajo se ha citado, incluidos los representantes de la Organización Mundial de la Salud, para asignar las tareas. Muchos de ellos investigarán estrategias de mitigación para volver a la actividad una vez que esta pandemia permita la celebración de reuniones masivas. Además de las recomendaciones del grupo del trabajo, también se quieren recoger las recomendaciones de la industria (eventos, federaciones, patrocinadores, aseguradoras€) basadas en sus propias experiencias.

Para el director de la 'taskforce' y partner de AIMS experto en Medicina deportiva, Chris Troyanos, del Boston Marathon, "hay mucho sobre lo que debatir y entender" por lo que el proceso "llevará tiempo". Sin embargo, asegura que "aunque no se puedan dar todas las respuestas, es necesario dar a los eventos alguna esperanza y trabajar juntos como una sola voz parece más apropiado que nunca".