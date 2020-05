Críticas feroces a Martín Fiz por salir a correr en grupo

Más de 2.500 atletas tomaron parte este fin de semana en la propuesta de prueba virtual que lanzó la organización del Maratón Martín Fiz y que calificó de "éxito" la respuesta de los participantes. Eso sí, la iniciativa acabó con una fuerte polémica por algunas de las imágenes en las que se veía a Fiz corriendo en grupo, cuando solo se puede salir a correr de manera individual.



Al no poder celebrar la carrera, prevista para este domingo 10 de mayo, la dirección propuso una peculiar versión, en la que los maratonianos podían salir a las calles de forma individualizada y con un dorsal personalizado.



Según la organización, las cifras superaron los 2.500 corredores que salieron a conmemorar esta fecha en 30 provincias y en 12 países."Hemos logrado el propósito que nos habíamos marcado, que era mantener encendida la llama de la prueba y, sobre todo, conseguir una propuesta atractiva para que la gente siga haciendo una actividad física asociada a los hábitos de vida saludable", explicó Martín Fiz a través de una nota de prensa.



La mayor parte de los deportistas, que salieron a las calles en las horas permitidas por el Gobierno y según las normas establecidas, lucieron camisetas de anteriores ediciones de la prueba, aunque también disfrutaron del maratón virtual atletas debutantes.



Los deportistas participaron enviando fotos a través de las redes sociales y con el hashtag #distanciadefelicidad que recibirán distintos premios por parte de la organización.



Pero las críticas no se hicieron esperar cuando en algunas de las fotos se veían grupos de corredores, ya que solo está permitido correr en solitario de momento.



Una situación que obligó al propio Fiz a pedir disculpas a través de sus redes sociales. "Quiero pedir disculpas si he podido molestar a alguien. Siempre he intentado mantener la distancia de seguridad entre los deportistas en todo momento y si no ha sido así fue un momento puntual y excepcional. Disculpas".





Quiero pedir disculpa si he podido molestar a alguien. Siempre he intentado mantener la distancia de seguridad entre los deportistas es todo momento y si no ha sido así en momento puntual y excepcional. Disculpas — martin (@maratonfiz) May 10, 2020

Hoy estaba marcado en rojo en la agenda ?? de la ciudad uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, el Maratón Martín Fiz??. Aunque no es el mejor día para practicar ninguna disciplina, recordamos las condiciones en que se puede salir a hacer deporte. #COVID19 pic.twitter.com/UvAjKlrw96 — Vitoria_Polizia (@VG_Policia) May 10, 2020

Curiosamente, el propio Martín Fiz había dado unos consejos básicos para poder salir a correr días atrás, antes de que el Gobierno permitiera salir a entrenar a determinadas horas y en solitario.Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales:Incluso la Policía de Vitoria debió recordar que solo se podia salir a correr de forma individual.