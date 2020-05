Atropellan a un triatleta en su primer día de entrenamiento

El joven triatleta bilbaíno afincado en Plasencia (Cáceres), Sergio Muñoz, se recupera en su domicilio del atropello que sufrió cuando entrenaba con su bicicleta por primera vez desde que se decretara el estado de alarma.

El suceso, que se ha conocido ahora, se produjo el pasado 2 de mayo cuando fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga, según ha informado a Efe Muñoz, de 19 años y enrolado en la filas del Club de Triatlón Diablillos de Rivas (Madrid).

Muñoz ha explicado que después de muchos días de entreno con el rodillo en el balcón de su casa decidió salir con su bicicleta para probar sensaciones y aprovechar la primera oportunidad que había para practicar deporte al aire libre, tras el estricto confinamiento de las primeras semanas del estado de alarma.

Cuando circulaba por la zona de Cañada Real, un vehículo que iba a gran velocidad lo atropelló y se dio a la fuga.

"Choqué con la puerta derecha del coche y volé por encima del vehículo y, aunque no me acuerdo de muchos detalles del momento, tengo claro que el vehículo que me atropelló no paró ni su conductor vino a interesarse por mi estado", ha apuntado.

Tras el atropello, varios testigos de los sucedido fueron a socorrerle y notificaron a una patrulla de la Policía Local lo sucedido, que minutos después daba con el conductor.

"No sé quién es y la verdad es que tampoco tengo ganas de saberlo, porque ahora lo único que me importa es recuperarme del todo y seguir con mis estudios en la Universidad de Extremadura y volver a la competición en cuanto nos dejen", ha aseverado.



Dolores musculares y una fisura en la muñeca

A pesar de lo aparatoso del coche, Muñoz ha indicado que ha tenido "mucha suerte", porque tan solo tiene algunos dolores musculares y una fisura en una muñeca.

En la actualidad, y ante la imposibilidad de volver a la piscina o a la bicicleta, hace ejercicios de movilidad articular e isométricos que le manda su entrenadora.

Antes del parón obligado por el avance de la pandemia del coronavirus, Muñoz se encontraba preparando el Campeonato de España de Duatlón que se iba a celebrar en Soria.

"Es una pena porque lo llevaba bastante bien y me veía con posibilidades, pero bueno, ahora lo importante es recuperarse plenamente y volver a los entrenamientos lo antes posible, pero sin obsesionarme para ver si finalmente podemos competir a finales de agosto o septiembre", ha agregado.

Muñoz ha lanzado también un mensaje de precaución dirigido a conductores y ciclistas. "La carretera es de todos y debemos compartirla", ha concluido.

