Sitios donde correr en València a cualquier hora del día

Desde que el 2 de mayo se permitió salir a correr o a hacer deporte individual a las personas entre 14 y 69 años en dos franjas horarias determinadas, hubo unas excepciones que despertaron en muchos 'runners' cierta envidia sana en esta desescalada en la que pasar a Fase 1 apenas aporta nada nuevo en lo deportivo, salvo la apertura de instalaciones al aire libre. En concreto, la que permite a las poblaciones con menos de 5.000 habitantes hacer ejercicio en la calle a cualquier hora del día entre las 6 y las 23 horas.



En el resto de localidades se puede salir a hacer deporte de 6 a 10 horas y de 20 a 23 horas, y como recuerda el Ayuntamiento de València, siempre en solitario, manteniendo la distancia social de dos metros, evitando paradas y aglomeraciones, sin coger el coche ni el transporte público, y siempre dentro del municipio.





Unas limitaciones que no impiden acumular kilómetros, pero que acotan la actividad física a unas franjas horarias muy criticadas por las Federaciones y por el propio conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, quien ya reclamó que en la Fase 1 se revisara ante ciertas incongruencias con otras normas que permiten, por ejemplo, coger el vehículo para ir a tomar algo en una terraza de otra localidad de la misma provincia a cualquier hora del día.Las pedanías o 'poblats' de ValènciaPues bien. En el término municipal de València, con unos 800.000 habitantes, hay ciertas zonas en las que es posible correr y hacer actividad física individual sin estar pendientes de las franjas horarias, es decir, de 6 a 23 horas, y es el propio ayuntamiento de la capital del Turia el que lo recordaba ayer en sus redes sociales. La clave está en las pedanías. Sus residentes son ahora mismo los más envidiados por el resto de deportistas de la ciudad."Los habitantes de las pedanías de València pueden pasear y hacer actividades deportivas individuales entre las 6 y las 23 horas" indica el consistorio, eso sí, "solo una vez al día", y "dentro de sus términos municipales", y "llevando documentación que acredite la residencia".Sin embargo, no todas las pedanías (poblats) podrán hacerlo, ya que se indican tres excepciones, las más cercanas a la ciudad o ya integradas en ella, y que superan los 5.000 habitantes, como Benimàmet-Beniferri, Castellar-l'Oliveral y LaTorre-Faitanar, y en las que hay que ceñirse a las franjas horarias.Las afortunadas cuyos habitantes no tendrán que estar pendientes del reloj en lo que queda de Fase 0 y desde el lunes en Fase 1 son, por tanto, el resto de pedanías: Benifaraig, Poble Nou, Carpesa, Cases de Bàrcena, Mahuella y Tauladella, Massarrojos y Borbotó (Poblats del Nord); y Forn de Alcedo, Pinedo, El Saler, El Palmar y El Perellonet. (Poblats del Sud).Para evitar salirse del término en cada salida, el Institut Cartogràfic València ofrece en su página web un visor muy útil para conocer los límites de cada municipio.