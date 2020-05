"Para estar confinado, no ha estado mal, pero lo más importante era ayudar"

Entre los participantes de la primera carrera virtual solidaria #TOTSGUANYEM de este sábado en beneficio de Cruz Roja Responde y sus proyectos para ayudar a los más vulnerables en la lucha contra la COVID-19 no podía faltar Luis Félix Martínez, una de las caras más conocidas del atletismo popular valenciano. El atleta del CA Serrano, siempre dispuesto a aportar su granito de arena a causas solidarias, ha sido uno de los grandes padrinos de la primera carrera #TOTSGUANYEM, y SUPER y Levante-EMV estuvieron con él antes de salir a correr los 5 km en la franja horaria de la tarde, casi de noche ya.

Luis Félix, que detuvo el crono en 17:31, a una media de 3:29 por kilómetro, comentó que "no está mal para ser la primera competición virtual, pero lo más importante era colaborar con Curz Roja, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo, se han quedado en situación vulnerable, y hay que pensar un poco en los demás, y que los que podemos que ayudemos en lo que se pueda a los demás".

Sobre su carrera, explicó que "he corrido a todo lo que el cuerpo de momento me permite, pero me falta años luz tras este confinamiento. Me encuentro bien, pero hasta que coja el punto bueno bueno aún quedan muchos entrenes. Aunque para estar confinado ha sido un resultado alentador, y estoy sastifecho".

El de Alboraia hizo su itinerario habitual, 5 km de calentamiento desde la ciudad de la horchata hasta el río, "y junto a las pistas he arrancado a tope por el Circuit 5K del río hacia el Parque de cabecera, y he vuelto a las pistas". En total, unos 15 km hasta regresar a casa, aunque este domingo le esperan otros 19 km en otra hora y media de entrenamiento. Gajes del oficio para Luis Félix, que eligió la última hora del día para correr porque "después de trabajar por la noche, me gusta más entrenar por las tardes, con el cuerpo más despierto, y funciono mejor".

Ataviado con la equipación oficial del CA Serrano, y el dorsal, su ritmo por el Circuit 5K no pasó desapercibido para la gente. Muchos de ellos le animaban al reconocerle con sus colores habituales en carrera. "Estas carreras virtuales son con ese fin, de ayudar cada uno lo que puede y aportar mi granito de arena, y estoy superencantado de colaborar, y de correr con este dorsal y el equipaje de CA Serrano, porque si no no es una competición. Es un estímulo, aunque corra yo solo, con las zapatillas y la equipación de guerra es como si estuviese en carrera, y eso ya motiva. Eso y la gente que también me ha animado por el río al verme".

Élite, pero también políticos, deportistas y muchos populares

También el mundo de la política valenciana no dudó en mostrar su cara más deportiva y solidaria. El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, no ha querido perderse la primera carrera virtual solidaria individual #TOTSGUANYEM, impulsada por los diarios SUPER y Levante-EMV y coorganizada por la propia corporación provincial, con el objetivo de aportar nuestro granito de arena al proyecto Cruz Roja RESPONDE. Lo mismo han hecho el diputado de Juventud y Deportes, Andrés Campos, la concejala de deportes de València y gran aficionada al running, Pilar Bernabé, y la Fallera Mayor de València, Consuelo Llobell.

Decenas de atletas, populares pero también muchas caras conocidas, participaron en la carrera #TOTSGUANYEM, como el grupo de atletas élite del CA Serrano dirigidos por el entrenador José Garay (quien también se puso su dorsal solidario este sábado), mostraron su apoyo a Cruz Roja Responde, así como clubes como The Kenyan Urban Way dirigido por Raquel Landín, Redolat Team, Valencia Runners, CA Alcàsser, CA Navajas..., y un largo etcétera que estuvo representado en la carrera virtual. Y por supuesto, muchos representantes de las redacciones de SUPER y Levante-EMV. No te pierdas la galería de fotos de los participantes.

La carrera cuenta con el patrocinio del Villarreal CF y CaixaBank y la colaboración de Vithas, Industrias Alegre, Jepri, Adams, Ajuntament de Moncada y COTIF L'Alcúdia. La Bolsa del Corredor, valorada en más de 30 euros, incluía entre otros regalos una suscripción trimestral a Levante+, un descuento del 20 por ciento enseñando el dorsal en Hospitales Vithas para un chequeo deportivo-médico (básico o premium) y una prueba de esfuerzo con consumo de gases y la participación en el sorteo de un curso de mindfulness de Adams.

