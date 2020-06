Corre 62 kilómetros para ayudar a Cruz Roja

El 'heroe' del eGlobal Running Day celebrado en València el 3 de junio fue Víctor Manuel Martínez, integrante del Orero Paterna Runners que él sólo logró completar nada menos que 62,2 kilómetros y sumar por tanto, otros tantos euros para Cruz Roja Responde. «No suelo apuntarme a muchas carreras pero en este caso me motivó su vertiente solidaria y además, quería ponerme a prueba, comprobar si después de todo el confinamiento, aún podía hacer distancias largas», explica el corredor de 36 años que fue uno de los 542 inscritos en la prueba virtual solidaria organizada por Valencia Ciudad del Running y que recaudó más de 6.300 euros para Cruz Roja RESPONDE gracias a la aportación de las inscripciones de los propios corredores y de la Fundación Trinidad Alfonso que transformó en euros la suma total de kilómetros recorridos.

Víctor Manuel es especialista en pruebas de montaña y ha participado en varios ultras como los 101k de Ronda, la Marató i Mitja o el Trail de Bronchales: «Me gusta la montaña aunque también combino con asfalto ya que eso me da mayor velocidad en los trails». De hecho, Víctor Manuel está inscrito al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, prueba que ha corrido ya en tres ocasiones.

Para completar los 62 kilómetros con los que se convirtió en el corredor que más euros sumó para Cruz Roja, Víctor Manuel, no lo tuvo fácil: «en la franja horaria de 6 a 10:00 horas no me daba tiempo, así que tuve que hacerlo en la franja de 12:00 a 19:00 horas y, por tanto, en las horas de más calor. Busqué una ruta con fuentes y que pasase por gasolineras para hacer el avituallamiento».

El corredor valenciano, que también ejerce de monitor en el Oreo Paterna y de entrenador en el Fent Camí Mislata comenzó su particular ultra en solitario desde Gátova y pasó por Olocau, Llíria, Benaguacil, Vilamarxant, Riba-roja y Paterna con tramos de montaña y pasando por el parque Fluvial del Turia. Un reto que Víctor Manuel pudo completar con éxito pese a las semanas de confinamiento: «durante el tiempo que no podíamos salir hice ejercicios de fuerza en casa y pude mantener el fondo gracias a una bici estática».

Víctor Manuel se mostró orgulloso, de que su club, el Oreo Paterna Runners haya sido el que más kilómetros logró sumar: «Somos un club nueroso, otro compañero mío hizo también 50 kilómetros».El Paterna Runners, además decidía donar también a Cruz Roja el premio por ser el club con más kiómetros.