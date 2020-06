Eliud Kipchoge: "Valencia sería un buen sitio para batir el récord del mundo"

Si todo continúa como está previsto, para el 6 de diciembre está previsto que se celebre el 40 Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. No obstante, cuando faltan algo menos de seis meses para su celebración, las preguntas, dudas e incertidumbres siguen siendo muchas. Entre ellas, saber si el anhelo de Juan Roig de celebrar el 40 aniversario con un récord del mundo es posible. En estos momentos, todos los escenarios son factibles y están sobre la mesa.

El tiempo y el calendario juegan a favor de Valencia, un Maratón Platino del máximo prestigio internacional con un circuito a la altura de los mejores que, además, cerrará el calendario de grandes maratones de otoño. València mira hacia Londres para saber si tendrá opción a fichar a los dos máximos especialistas del mundo en estos momentos, Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele. El récordman mundial Kipchoge, con 2:01:39 y el autor de la segunda mejor marca mundial, Bekele con 2:01.41 (sólo dos segundos más), buscan un escenario en el que batirse en 2020.

En principio, el maratón mejor posicionado para albergar el gran duelo, es el de Londres, con los que ambos tienen ya un compromiso adquirido. La prueba, que debería haberse celebrado en abril, se postpuso al 4 de octubre y en la actualidad, está pendiente de decidir su futuro definitivo. La organización del Maratón de Londres advierte de la situación cambiante en la que estamos y emplaza a todos al 21 de junio para anunciar una posible decisión.

Sobre este asunto, precisamente, y las posibilidades de que pueda correr en Valencia fue cuestionado recientemente Kipchoge en una entrevista para el diario Marca. "Me gustaría correr en Londres, pero, si no se puede, me gustaría hacerlo en Valencia. No sabemos lo que pasará mañana. En mis manos sólo está mi salud e intentar que estén bien los míos. Esa es mi prioridad. Si se abren las fronteras y se puede competir, lo haré", comentó el atleta keniano, que también habló de su rivalidad con Bekele.

"Es verdad que nuestra rivalidad es la que los aficionados quieren ver, en especial desde que él se quedó a dos segundos de mi récord del mundo", subrayó. Verles a ambos juntos en Valencia junto al resto de corredores sería, sin lugar a dudas, el mejor regalo para el 40 aniversario de la prueba.

Y más si, como confesó el propio Eliud Kipchoge, logra batir el récord del mundo. "Hay muchas ciudades donde se puede batir el récord del mundo. Aparte de Viena están París, Londres, incluso Valencia, que tiene un circuito muy rápido tanto de 10 kilómetros como de media maratón. Sería un buen sitio para batir el récord", destacó el récordman mundial. Algo que supondría la guinda definitiva.

