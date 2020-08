Kipchoge y Bekele se alejan de València... pero aún hay esperanzas

El Maratón de Londres ya ha movido ficha. La organización ha anunciado de forma oficial que la prueba se celebrará el próximo 4 de octubre, eso sí, sólo para la elite. Londres elimina toda la participación popular pero conserva su prueba elite lo que significa que tanto el recordman mundial de maratón, Eliud Kipchoge (2:01:39) como el autor de la segunda mejor marca de la historia, Kenenisa Bekele ( 2:01:41), tendrán que cumplir su compromiso con el maratón británico (adquirido mucho antes de la pandemia del coronavirus).

Esta circunstancia afecta directamente al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que esperaba una posible cancelación de Londres para 'fichar' a su vez a los dos mejores maratonianos de la historia con los que atacar en el asfalto valenciano el récord del mundo el próximo 6 de diciembre.

Las opciones de ver el ansiado duelo entre Kipchoge y Bekele en las calles de València se diluyen aunque la organización no lo descarta totalmente. En caso de que por alguna razón finalmente Londres no pudiese disputarse (por ejemplo por condiciones meteorológicas muy adversas), Valencia supondría el plan B para Kipchoge y Bekele. Otra opción que podría traerlos a la ciudad del Runnig es que o bien uno de los dos o incluso ambos se lesionasen y no pudiesen correr o acabar el Maratón de Londres. En ese momento, València les tendería la mano, brindándoles una segunda oportunidad.

Tanto Kipchoge como Bekele tienen suficiente fuerza en sus piernas y su corazón para disputar dos maratones en tan sólo dos meses, pero no para hacerlo en tiempos de récord del mundo. Valencia no se conformará con un Kipchoge o un Bekele a medio gas, sólo vendrían a correr en València si están en condiciones de luchar por batir el récord del mundo. Se descarta por tanto, una presencia testimonial. Si corren a tope en Londres, no lo harán en València.

El Maratón de Londres, que iba a celebrarse el pasado mes de abril, se aplazaba a octubre y finalmente, la organización ha anunciado la decisión salomónica de que se celebre, pero sin corredores populares.

Además, ya se ha anunciado que la prueba de 2021 será en octubre y no en abril como es habitual en un intento de ganar tiempo por si la pandemia se alarga más allá de la primavera del año que viene. Londres planea modificar para este año su circuito habitual y celebrar la prueba elite en un circuito al que los Kipchoge, Bekele y compañía darían 20 vueltas.

No poder contar con Kipchoge y Bekele supone un serio contratiempo para València pero la organización no descarta seguir luchando sin ellos por batir o acercarse mucho al actual récord del mundo. En unas semanas, a principios de septiembre, se anunciará si la prueba se celebra sólo para atletas elite como todo parece indicar renunciando al igual que Londres a la prueba popular.



Madrid se cancela

Por otra parte, ayer se conocía la cancelación del EDP Rock 'n' Roll Madrid Maratón que se iba a celebrar el 11 de noviembre. La prueba se debía haber celebrado en el mes de abril y finalmente no se celebrará este año, uniéndose así a la cancelación del Medio Maratón.