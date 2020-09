Reunión clave para decidir el futuro del Maratón de Valencia

El futuro del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 2020 se decidirá este miércoles 2 de septiembre en una reunión clave entre todas las partes implicadas en la organización: Ayuntamiento de Valencia, SD Correcaminos y Fundación Trinidad Alfonso. La organización, como anunció ya hace antes del verano, se había dado de plazo hasta principios de septiembre para tomar una decisión respetando los tres meses de margen antes de la fecha prevista para la celebración de la prueba: el 6 de diciembre.

Aunque la decisión se tomará hoy, hasta dentro de unos días, cuando estén ya atados todos los flecos, no se hará pública. En cualquier caso, a nadie escapa que la celebración de la prueba con los 30.000 participanes inscritos es, en estos momentos inviable y todo apunta a una prueba elite con un máximo de 300 participantes tal y como permite en estos momentos la normativa de la Generalitat Valenciana. También sobre la mesa se estudiará la propuesta de hacer un maratón más reducido con un censo muy inferior a los 30.000 inscritos. La opción de la cancelación total es la que se quiere evitar a toda costa ya que València no reuncia a celebrar su maratón justo en el año en el que la prueba alcanza su 40 aniversario. Sin embargo, Borao avisa que nada se podrá dar por seguro hasta última hora «Por supuesto, la decisión que tomemos ahora puede variar ante una nueva alerta dentro de unas semanas. Hasta que no tengamos el permiso de la autoriad competente estará todo en el aire».

En cualquier caso, como destacaba Paco Borao en la última edición del programa Super Running, València no se va a conformar con una prueba para cubrir el expediente: «Ha costado mucho llevar el nombre de València a lo más alto y no nos podemos conformar ahora con hacer una 'carrerita' por hacer algo. Queremos hacer algo grande, que tenga una gran repercusión mediática y deportiva». El maratón de Londres que se celebrará el 4 de octubre con una prueba exclusivamente elite es uno de los espejos en los que se mira València.