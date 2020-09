Movistar dará soporte tecnológico al Maratón de València

Movistar se une a la familia de patrocinadores del Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP como socio tecnológico. El acuerdo para incorporarse como colaborador de las pruebas, que ha sido sellado hoy en la Movistar Store de Valencia entre Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, y José Manuel Casas, director territorial de Telefónica en la Comunitat Valenciana, será para las próximas tres ediciones y nace con el objetivo de ayudar a impulsar tecnológicamente ambas carreras. La marca se situará como Marca Oficial en la estructura de patrocinio de los eventos, junto a CaixaBank y Coca-Cola.

Movistar es una de las compañías líderes en el patrocinio deportivo en nuestro país. La marca de telecomunicaciones estará presente el próximo 6 de diciembre en la Elite Edition, apoyando a la Organización del Medio y el Maratón Valencia a dar un salto tecnológico que permita mejorar aún más a nivel organizativo.

De este modo, la entrada de Movistar como socio tecnológico proporcionará a los corredores herramientas de utilidad antes o durante las pruebas y supondrá la incorporación de novedades para hacer del Medio y el Maratón Valencia una prueba más dinámica. Estas innovaciones incluyen arcos y pantallas led en diferentes puntos del recorrido donde se mostrarán datos de interés de la carrera, mensajes motivadores o la retransmisión en directo de la carrera, o un sistema que permitirá la visualización del recorrido en 3D para seguir la prueba e identificar sus principales puntos de interés.

Asimismo, la transformación de las competiciones deportivas motivada por la COVID-19, ha llevado a Telefónica a incorporar a la carrera un sistema de control de distancia y trazabilidad Covid-19 para convertir a la prueba en un espacio limpio y seguro. Este sistema medirá la trazabilidad de los contactos entre el personal de la organización y el voluntariado, con alertas en tiempo real si se incumple la distancia mínima de seguridad, o con avisos vía correo electrónico ya que el sistema permite detectar de forma anónima si un usuario ha tenido un contacto estrecho con un hipotético caso positivo (infografía adjunta).

La alianza entre Movistar y el Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP es un paso más en una colaboración que ya se daba en años anteriores con la producción y retransmisión de la prueba, además de la elaboración de contenido audiovisual adicional. El acuerdo ayudará a potenciar los trabajos de distribución de la señal de la retransmisión de la prueba por parte de Movistar, lo que permitirá que las carreras puedan verse en muchos más países y ampliará la repercusión de las pruebas a nivel internacional.

Durante la presentación de este patrocinio, Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, ha asegurado que "en un año muy especial para nosotros, no solo por las condiciones extraordinarias que estamos viviendo por el COVID-19, sino también por la celebración especial de nuestro 40 Aniversario, es una gran alegría comprobar como los patrocinadores de la familia del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y del Medio Maratón no solo se mantienen con nosotros sino que además la familia aumenta y con la llegada de un gran socio y aliado como es Movistar, el referente nacional en su sector y una de las grandes empresas mundiales de las telecomunicaciones. Además, estamos convencidos que esta alianza con Movistar, como nuevo patrocinador nos va a aportar mucho más que una aportación económica en los próximos años, ya que supone un impulso tecnológico para que el Medio y Maratón Valencia no solo sigan siendo las mejores carreras de España sino que además sean las más avanzadas tecnológicamente".



Por su parte, José Manuel Casas, director de Telefónica en la Comunitat Valenciana, aseguró que "es un placer celebrar nuestra unión por tres años con el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, una alianza que refuerza el apoyo de Telefónica hacia el deporte y concretamente al maratón, y ratifica también nuestra apuesta por Valencia". Según Casas, "esta alianza forma parte del compromiso de Movistar de apoyar el deporte español e impulsar el uso de la tecnología como la gran aliada de los atletas". De este modo, "somos una empresa tecnológica y queremos que nuestra innovación aporte valor en el deporte. Por ese motivo, Telefónica ha diseñado para el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP soluciones tecnológicas basadas en IoT, Big Data e Inteligencia Artificial, con el objetivo de que la carrera brinde una experiencia única y segura a sus corredores y seguidores, gracias a tecnología y a las soluciones digitales", ha concluido el representante de Telefónica.